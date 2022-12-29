Синегубов призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов обратился к харьковчанам и предупредил об опасности.

Жители Харькова сообщают о взрывах в городе.

«Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. оккупанты снова наносят удары!» – обратился начальник ХОВА Олег Синегубов.

В настоящее время продолжается масштабная воздушная тревога в Украине.

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