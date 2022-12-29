Синегубов призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях
Фото: Павел Велицкий
Начальник ХОВА Олег Синегубов обратился к харьковчанам и предупредил об опасности.
Жители Харькова сообщают о взрывах в городе.
«Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. оккупанты снова наносят удары!» – обратился начальник ХОВА Олег Синегубов.
В настоящее время продолжается масштабная воздушная тревога в Украине.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 09:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне запустили по энергетической инфраструктуре Харькова 13 БпЛА «Шахед»".