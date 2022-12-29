Live
  • Четверг 29.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Синегубов призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях

Общество 09:11   29.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях Фото: Павел Велицкий

Начальник ХОВА Олег Синегубов обратился к харьковчанам и предупредил об опасности.

Жители Харькова сообщают о взрывах в городе.

«Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. оккупанты снова наносят удары!» – обратился начальник ХОВА Олег Синегубов.

В настоящее время продолжается масштабная воздушная тревога в Украине.

Читайте также: Россияне запустили по энергетической инфраструктуре Харькова 13 БпЛА «Шахед»

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

19:45
Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго
18:41
Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины
18:16
Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА
17:59
Синегубов — об ударе армии РФ по болоту в Харькове и других обстрелах за сутки
17:31
Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 09:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне запустили по энергетической инфраструктуре Харькова 13 БпЛА «Шахед»".