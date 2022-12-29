Россияне запустили по энергетической инфраструктуре Харькова 13 БпЛА «Шахед»

Із 13 іранських БПЛА “Шахед-136” українські сили збили 11, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА “Шахед-136”. 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.