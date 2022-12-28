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Терехов: Харків під ударом Shahed, ціль – об’єкт інфраструктури

Події 23:00   28.12.2022
Олена Нагорна
Терехов: Харків під ударом Shahed, ціль – об’єкт інфраструктури

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують ворожі безпілотники Shahed.

“Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, Shahed. Під прицілом один з об’єктів інфраструктури”, – написав він.

Уже після публікації міського голови, о 22:48, у місті пролунав вибух.

Нагадаємо, що повітряну тривогу було оголошено в Харківській області о 21:27. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що причина – ворожі безпілотники Shahed, а пізніше написав, що один із них летить у бік Харкова. У низці Telegram-каналів є інформація, що над територією регіону було помічено понад п’ять ворожих безпілотників, і частину з них уже «приземлили» сили ППО.

Інформацію про збиття частини дронів підтверджує і джерело, наближене до Харківської міськради.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 23:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують ворожі безпілотники Shahed.".