Терехов: Харків під ударом Shahed, ціль – об’єкт інфраструктури
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують ворожі безпілотники Shahed.
“Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, Shahed. Під прицілом один з об’єктів інфраструктури”, – написав він.
Уже після публікації міського голови, о 22:48, у місті пролунав вибух.
Нагадаємо, що повітряну тривогу було оголошено в Харківській області о 21:27. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що причина – ворожі безпілотники Shahed, а пізніше написав, що один із них летить у бік Харкова. У низці Telegram-каналів є інформація, що над територією регіону було помічено понад п’ять ворожих безпілотників, і частину з них уже «приземлили» сили ППО.
Інформацію про збиття частини дронів підтверджує і джерело, наближене до Харківської міськради.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов: Харків під ударом Shahed, ціль – об’єкт інфраструктури»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 23:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують ворожі безпілотники Shahed.".