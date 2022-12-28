Безпілотники Shahed над Харківщиною: у мережі повідомляють про роботу ППО
Як мінімум один ворожий безпілотник Shahed залетів на територію Харківської області ввечері 28 грудня, повідомив в Telegram начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
Також він зазначив, що дрон летить у напрямку Харкова і закликав жителів регіону перебувати в укриттях.
Водночас у низці Telegram-каналів є інформація, що над територією регіону було помічено п’ять ворожих безпілотників, і чотири з них уже “приземлили” сили ППО. Однак ці дані офіційно не підтверджені.
Про один збитий на Харківщині безпілотник повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 22:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як мінімум один ворожий безпілотник Shahed залетів на територію Харківської області ввечері 28 грудня, повідомив в Telegram начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.".