Вражеские беспилотники Shahed над Харьковщиной: в сети сообщают о работе ПВО
Как минимум один вражеский беспилотник Shahed залетел на территорию Харьковской области вечером 28 декабря, сообщил в Telegram начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Также он отметил, что дрон летит в направлении Харькова и призвал жителей региона находиться в укрытиях.
В то же время в ряде Telegram-каналов есть информация, что над территорией региона были замечены пять вражеских беспилотников, и четыре из них уже «приземлили» силы ПВО. Однако эти данные официально не подтверждены.
Об одном сбитом на Харьковщине беспилотнике сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 22:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как минимум один вражеский беспилотник Shahed залетел на территорию Харьковской области вечером 28 декабря, сообщил в Telegram начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.".