Вражеские беспилотники Shahed над Харьковщиной: в сети сообщают о работе ПВО

Как минимум один вражеский беспилотник Shahed залетел на территорию Харьковской области вечером 28 декабря, сообщил в Telegram начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Также он отметил, что дрон летит в направлении Харькова и призвал жителей региона находиться в укрытиях.

В то же время в ряде Telegram-каналов есть информация, что над территорией региона были замечены пять вражеских беспилотников, и четыре из них уже «приземлили» силы ПВО. Однако эти данные официально не подтверждены.

Об одном сбитом на Харьковщине беспилотнике сообщил журналист Андрей Цаплиенко.