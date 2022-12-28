Терехов: Харьков под ударом Shahed, цель — объект инфраструктуры
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют вражеские беспилотники Shahed.
«Второй раз за день Харьков под ударом, предположительно Shahed. Под прицелом один из объектов инфраструктуры», — написал он.
Уже после публикации городского головы, в 22:48, в городе прогремел взрыв.
Напомним, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 21:27. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что причина — вражеские беспилотники Shahed, а позже написал, что один из них летит в сторону Харькова. В ряде Telegram-каналов есть информация, что над территорией региона были замечены более пяти вражеских беспилотников, и часть из них уже «приземлили» силы ПВО.
Информацию о сбитии части дронов подтверждает и источник, близкий к Харьковскому горсовету.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 23:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют вражеские беспилотники Shahed.".