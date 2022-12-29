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Россияне запустили по энергетической инфраструктуре Харькова 13 БпЛА «Шахед»

Общество 07:24   29.12.2022
Оксана Якушко
Россияне запустили по энергетической инфраструктуре Харькова 13 БпЛА «Шахед»

Из 13 иранских БПЛА «Шахед-136» украинские силы сбили 11, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БПЛА «Шахед-136». 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины сбили.

Противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Слобожанском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Старица, Тернова, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.

Читайте также: Терехов: Харьков под ударом Shahed, цель — объект инфраструктуры

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 07:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 13 иранских БПЛА «Шахед-136» украинские силы сбили 11, сообщил Генеральный штаб ВСУ.".