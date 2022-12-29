Терехов: В Харькове серия взрывов
О ракетной атаке на Харьков сообщил мэр Игорь Терехов.
«Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно — прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется», — заявил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 09:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ракетной атаке на Харьков сообщил мэр Игорь Терехов.".