Метро Харькова полностью возобновило работу

В Харькове снова заработала подземка, сообщила пресс-служба метро.

«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Напомним, сегодня, 29 декабря, по Украине со стороны рф масштабная ракетная атака.