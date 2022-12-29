Метро Харькова полностью возобновило работу
В Харькове снова заработала подземка, сообщила пресс-служба метро.
«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы подземки.
Напомним, сегодня, 29 декабря, по Украине со стороны рф масштабная ракетная атака.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 10:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове снова заработала подземка, сообщила пресс-служба метро.".