Графики движения электричек изменились на Харьковщине – почему

Общество 12:52   19.04.2026
Оксана Якушко
Графики движения электричек изменились на Харьковщине – почему

Графики движения некоторых пригородных поездов в конце апреля изменились из-за планового ремонта, сообщили в Укрзалізниці.

Компания-перевозчик предоставила новые временные графики движения и поросла учесть изменения при планировании путешествий.

🛤На время работ следующие поезда будут следовать ограниченным маршрутом:
📅23, 24, 27 – 30 апреля
🚊№6687 Харьков-Пассажирский – Караван (вместо Харьков-Пассажирский – Берестин).
🚊№6688 Караван – Харьков-Пассажирский (вместо Берестин – Харьков-Пассажирский)

▶️Из-за технических особенностей работ в указанные дни некоторые рейсы отменят:
📅20 –24, 27 – 30 апреля
🚊№6690 Берестин – Харьков-Пассажирский
🚊№6691Харьков-Пассажирский – Берестин

Автор: Оксана Якушко
