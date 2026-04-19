Графики движения электричек изменились на Харьковщине – почему
Графики движения некоторых пригородных поездов в конце апреля изменились из-за планового ремонта, сообщили в Укрзалізниці.
Компания-перевозчик предоставила новые временные графики движения и поросла учесть изменения при планировании путешествий.
🛤На время работ следующие поезда будут следовать ограниченным маршрутом:
📅23, 24, 27 – 30 апреля
🚊№6687 Харьков-Пассажирский – Караван (вместо Харьков-Пассажирский – Берестин).
🚊№6688 Караван – Харьков-Пассажирский (вместо Берестин – Харьков-Пассажирский)
▶️Из-за технических особенностей работ в указанные дни некоторые рейсы отменят:
📅20 –24, 27 – 30 апреля
🚊№6690 Берестин – Харьков-Пассажирский
🚊№6691Харьков-Пассажирский – Берестин
Категории: Общество, Харьков; Теги: график движения, поезд, потяг, Укразалізниця, электричка;
Дата публикации материала: 19 апреля 2026 в 12:52;