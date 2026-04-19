Графіки руху електричок змінилися на Харківщині: чому
Графіки руху деяких приміських поїздів наприкінці квітня змінилися через плановий ремонт, повідомили в Укрзалізниці.
Компанія-перевізник надала нові тимчасові графіки руху та поросила врахувати зміни при плануванні подорожей.
🛤На час робіт деякі поїзди прямуватимуть обмеженим маршрутом
📅23, 24, 27 – 30 квітня
🚊№6687 Харків-Пасажирський – Караван (замість Харків-Пасажирський – Берестин).
🚊№6688 Караван – Харків-Пасажирський (замість Берестин – Харків-Пасажирський)
▶️Через технічні особливості робіт у вказані дні деякі рейси візьмуть паузу.
📅20 –24, 27 – 30 квітня
🚊№6690 Берестин – Харків-Пасажирський
🚊№6691Харків-Пасажирський – Берестин
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график движения, потяг, Укразалізниця, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Графіки руху електричок змінилися на Харківщині: чому», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 12:52;