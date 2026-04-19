Графіки руху електричок змінилися на Харківщині: чому

Суспільство 12:52   19.04.2026
Оксана Якушко
Графіки руху деяких приміських поїздів наприкінці квітня змінилися через плановий ремонт, повідомили в Укрзалізниці.

Компанія-перевізник надала нові тимчасові графіки руху та поросила врахувати зміни при плануванні подорожей.

🛤На час робіт деякі поїзди прямуватимуть обмеженим маршрутом

📅23, 24, 27 – 30 квітня

🚊№6687 Харків-Пасажирський – Караван (замість Харків-Пасажирський – Берестин).

🚊№6688 Караван – Харків-Пасажирський (замість Берестин – Харків-Пасажирський)

▶️Через технічні особливості робіт у вказані дні деякі рейси візьмуть паузу.

📅20 –24, 27 – 30 квітня

🚊№6690 Берестин – Харків-Пасажирський

🚊№6691Харків-Пасажирський – Берестин

