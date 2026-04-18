Гражданские в плену, РФ терпит неудачи, террор Харькова – обзор фронта

О дроновом давлении на психику харьковчан, ситуации в пограничных и на фронте – смотрите дальше в обзоре фронта медиагруппы «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Относительно низкой остается активность врага в Харьковской области. В течение недели количество атак в сутки колебалось около десятка и только раз выросло до девятнадцати. Несмотря на это, у оккупантов есть продвижение – на новом участке границы, в районе Ветеринарного. Об этом сообщили аналитики проекта Deep State. Областная прокуратура подтвердила факт расстрела захватчиками четырех украинских защитников, сдавшихся в плен вблизи этого населенного пункта. Между тем, под Купянском прорыв россиянам не удается. А под Волчанском ситуация для них ухудшилась.

КАБы по плотине: не ради большой воды?

«Была информация, что ВСУ сумели оттеснить противника в районе Вильчи и Прилипки. То есть стремление противника продвигаться своими пехотными группами небольшими штурмовыми по направлению на Старый Салтов, вдоль Северского Донца, пока заблокировано. Наступление по направлению Волчанск – Белый Колодезь так же не происходит», – отмечал военный обозреватель Константин Машовец.

Неудачи оккупантов под Волчанском сочетаются с недавним отступлением возле Амбарного. Эти события очевидно привели к нападению агрессии в отношении Печенежской плотины.

«Шесть управляемых авиабомб враг направил на Печенежскую плотину, это Чугуевский район. Это самое большое водохранилище нашей области, и он критически важен и для города Харькова, и для всей нашей территории объект», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Плотина уцелела, сброса воды не было. Однако вполне вероятно, что затопление не являлось главной целью врага. Оккупантам необходимо нарушить логистику защитников, которые держат оборону под Волчанском. Дорога, проходящая по плотине, в этом смысле является ключевой. После «прилетов» Нацполиция Харьковщины сообщила: движение гидросооружением временно приостановлено. Она нуждается в обследовании.

Зона обезлюдения расширяется

Зона обезлюдения распространяется на Харьковщине. Обстрелами и дронами враг выгоняет даже тех жителей, которые стойко отказывались покидать свои дома на протяжении всех лет войны.

«Можем говорить, что Великобурлукская громада полностью будет находиться в зоне и обязательной, и принудительной эвакуации детей. Ну, и Шевченковская громада еще добавляется к тем семи населенным пунктам, которые были, еще более 10 неселенных пунктов. Мы видим сейчас, что интенсивность обстрелов у нас растет соответственно, и что люди начинают уезжать», – сказал начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.

Похожая ситуация не только в Купянском районе, но и к северу от Харькова. Мы подробно анализировали, как в логистической изоляции через российские беспилотники оказались населенные пункты Золочевской и Дергачевской громад. Враг значительно увеличил количество ударов по этим территориям. Масштаб разрушений в Казачьей Лопане на днях показал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. В поселке нет света, газа и почти нет связи. Но здесь до сих пор выживают триста пятьдесят местных.

Заложники: судьба «освобожденных от укронацистов»

Одновременно продолжаются и попытки прорывов границы и формирование так называемой «буферной зоны». Последний эпизод произошел недалеко от Казачьей – в селе Ветеринарное.

Просачивание захватчиков в пограничные продолжится, прогнозирует военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. Так, россияне компенсируют в информационном пространстве отсутствие значительных успехов наступления на Донбассе. Тем, кто остается жить в пограничных, следует учитывать возникающие чрезвычайные риски – и не только из-за обстрелов.

«Они еще, заходя в эти села, захватывают местных как заложников. Они их вывозят на территорию Российской Федерации и в будущем будут их включать в письма по обмену. То есть, те люди, которых они вывозят на территорию Российской Федерации, местные, о которых они снимают сюжеты, которые они выставляют. Якобы это какая-то благотворительная акция. На самом деле все это не только для пропагандистских роликов, репортажей и само заполнение этой пропагандистской клоаки этой манипулятивной информацией. Это еще и для того, чтобы в перспективе этих людей обменивать на своих военнопленных», – акцентировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Не потерять Харьков

Непригодная для жизни зона от границы медленно, но постоянно продвигается в сторону Харькова. В то же время город столкнулся с новой тактикой российского террора: непрерывным налетом БпЛА. Харьков никогда не был территорией покоя – с первых минут полномасштабного вторжения. Однако статистика свидетельствует: рост напряжения – это не просто поражение местных жителей, уставших считать взрывы. Это объективная действительность.

«Мы взяли количество ударов и обстрелов, примененных врагом в апреле 2025 года, сравнили с апрелем 2026 года и пришли к выводу, что враг на 67,7% увеличил количество поражений города Харькова и Харьковской области. Причем мы фиксируем, что враг отказывается от применения ракет по ракетным системам. полностью переходит на применение БпЛА «Герань-2», «Герань-3», — отмечал начальник ГУНП в Харьковской области Петр Токарь.

В таких условиях вопрос, как сохранить жизнь в Харькове, становится все более актуальным. И это не только о ПВО.

«Люди будут оставаться, когда они будут видеть, что есть определенная безопасность. И я сначала поблагодарил наши силы ПВО. Мы видим, что они пытаются. Да, не все получается, но ведь они пытаются, и результат очевиден. Результат есть на самом деле. И это все мы видим. Сегодня невозможно сравнивать тыловые города и прифронтовые города, особенно военные города, такие как Харьков, Сумы, Херсон, Запорожье. Потому что для них нужна совершенно другая экономическая модель. Потому что эта экономическая модель, которая сегодня существует в государстве (где все громады находятся на равных условиях), не работает. То есть, другие налоги, другая поддержка бизнеса, другая поддержка людей, определенные льготы. Кроме того, социальные выплаты совсем другие. То есть, чтобы удержать людей, нужно дать им рычаги для того, чтобы они оставались», – уверен мэр Харькова Игорь Терехов.