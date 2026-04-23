В чем смысл массированных ударов по Богодухову — мнение Бутусова (видео)
Украинский журналист та военный «Хартии» Юрий Бутусов объяснил, почему вдруг армия РФ стала терроризировать Богодухов на Харьковщине, который еще недавно был относительно спокойным городом.
В распоряжении российской армии сейчас — тысячи ударных дронов. Как те, что враг получал от Ирана, так и те, которые производит сам. Такое обилие средств воздушного нападения позволяет оккупантам искать уязвимости украинской ПВО, объяснил Бутусов.
«Они ищут уязвимости в наших силах противовоздушной обороны и пытаются ударить повсюду. И они проверяют: там дроны сбили, там сбили, там сбили, тут долетели. Вперед: мы должны произвести максимальное поражение и заставить таким образом наши силы ПВО перебазироваться, потерять время, потерять ресурсы. Поэтому это тактика боевых действий врага, которая будет продолжаться», — спрогнозировал военнослужащий.
Видео: Бутусов Плюс
Он подчеркнул, что Богодухов — важный узел коммуникации. А враг постоянно наносит удары по инфраструктуре, которая влияет и на фронт, и на экономику страны.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: Богодухов, дрони, дроны, новости Харькова, обстрелы, Юрий Бутусов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В чем смысл массированных ударов по Богодухову — мнение Бутусова (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 11:56;