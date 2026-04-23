В чем смысл массированных ударов по Богодухову — мнение Бутусова (видео)

Украинский журналист та военный «Хартии» Юрий Бутусов объяснил, почему вдруг армия РФ стала терроризировать Богодухов на Харьковщине, который еще недавно был относительно спокойным городом.

В распоряжении российской армии сейчас — тысячи ударных дронов. Как те, что враг получал от Ирана, так и те, которые производит сам. Такое обилие средств воздушного нападения позволяет оккупантам искать уязвимости украинской ПВО, объяснил Бутусов.

«Они ищут уязвимости в наших силах противовоздушной обороны и пытаются ударить повсюду. И они проверяют: там дроны сбили, там сбили, там сбили, тут долетели. Вперед: мы должны произвести максимальное поражение и заставить таким образом наши силы ПВО перебазироваться, потерять время, потерять ресурсы. Поэтому это тактика боевых действий врага, которая будет продолжаться», — спрогнозировал военнослужащий.

Он подчеркнул, что Богодухов — важный узел коммуникации. А враг постоянно наносит удары по инфраструктуре, которая влияет и на фронт, и на экономику страны.