Сегодня 23 апреля 2026: какой праздник и день в истории

23 апреля в Украине – День психолога. В мире отмечают день рождения Уильяма Шекспира, это так же и день его смерти. В 1348-м 23 апреля основали высший рыцарский орден Великобритании. В 1918-м в Киеве началось совещание послов и военных Германии и Австро-Венгрии, которое привело к поддержке государственного переворота во главе с гетманом Скоропадским. В 1969-м к смертной казни приговорили убийцу сенатора Роберта Кеннеди. В 1975-м в Киеве открылся Украинский музей книги. В 1996-м основали Всемирный день книги. В 2005-м опубликовали первый видеоролик на YouTube.

Праздники и памятные даты 23 апреля

23 апреля – Всеукраинский день психолога.

В мире — День психологии, Всемирный день книги и авторского права и Всемирная ночь книги.

Четвертый четверг апреля – это Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях.

Также сегодня: День водителя школьного автобуса, Всемирный день настольного тенниса, Международный день английского языка и День Шекспира, Международный день испанского языка, Всемирный день лабораторий, Международный день создателей.

23 апреля в истории

23 апреля 1564 года традиционно определяют датой рождения Уильяма Шекспира. На самом деле, когда он родился, нигде в документальных источниках не удостоверено. Только известно, что крестили будущего знаменитого поэта и драматурга 26 апреля. Умер Шекспир также 23 апреля – в 1616 году. Вероятно, именно поэтому биографы для удобства так датируют и день рождения.

Шекспир, хотя и не был дворянином, происходил из довольно успешной и обеспеченной семьи. Его отец был мастером, изготовлявшим перчатки, и олдерменом (участником муниципального собрания, что сравнимо с нашим депутатом местного совета). Мать была дочерью состоятельных землевладельцев. Уильям рос старшим из выживших сыновей этой пары. Он получил неплохое по тем временам образование – как полагают, учился в Королевской новой школе в Стратфорде, где изучал грамматику и творчество древнегреческих и латинских авторов. Судьба Шекспира в молодые годы малоизвестна. Среди имеющихся фактов – женитьба в 18-летнем возрасте на 26-летней Энн Хэтэуэй и рождение троих детей: старшей дочери Сюзанны и двойняшек (сын Хемнет умер 11-летним, дочь Джудит прожила долгую жизнь). Далее сведения о драматурге появляются уже в 1592-м, когда его пьесы начали ставить на лондонской сцене. И к тому времени он был уже достаточно известен в столице, ведь на его творчество обращали внимание критики того времени – собственно, их материалы и являются первыми документальными свидетельствами о зрелом Шекспире. С 1594 года пьесы Шекспира ставила только одна театральная труппа, в состав которой в качестве актера входил и сам автор. Труппа называлась «Слуги лорда-камергера». С 1603 года, получив королевский патент от Якова I, они стали «Слугами короля».

Творчество Шекспира и его биография наиболее часто ассоциируются со знаменитым лондонским театром «Глобус».

Драматург входил в группу инвесторов, финансировавшую строительство этого театра на южном берегу Темзы. Вскоре та же компания получила в собственность еще один театр – «Блэкфрайерс». Так что Шекспир был достаточно состоятельным человеком и не только писателем, но и бизнесменом. Несмотря на коммерческий успех и солидный статус, он продолжал играть как актер в многочисленных постановках своих произведений – не менее чем до 1608 года.

«В 1610 году Джон Дэвис из Херефорда писал, что «добрый Уилл» играл «королевские» роли. В 1709 году Роу передал пересказ, что Шекспир играл призрака отца Гамлета», – отмечает англоязычная Википедия.

Считается, что после 1613 года драматург уже не писал пьес (по крайней мере, не нашли ни одного произведения, которое датировали бы последними тремя годами жизни Шекспира).

«Он отошел от дел в 1613 году – еще до того, как театр «Глобус» сгорел (во время спектакля «Генрих VIII» 29 июня). Шекспир скончался 23 апреля 1616 года в возрасте 52 лет. Он умер в течение месяца после подписания завещания, документа, в котором он начинает с описания себя как «идеально здорового». Никакой сохранившийся современный источник не объясняет, как или почему он умер», — отмечает Википедия.

В честь дня рождения и дня смерти Уильяма Шекспира 23 апреля отмечают День английского языка.

23 апреля 1348 года в Англии основали высший рыцарский орден – орден Подвязки. Подробнее.

23 апреля 1918 года в Киеве началось двухдневное совещание послов и военных Германии и Австро-Венгрии. Оно привело к поддержке войсками союзников государственного переворота и приходу к власти гетмана Скоропадского. Подробнее.

23 апреля 1969 года к смертной казни приговорили Серхана Серхана – убийцу сенатора Роберта Кеннеди (брата к тому времени уже покойного президента США Джона Кеннеди). Подробнее.

23 апреля 1975 года в Киеве открылся Украинский музей книги (сейчас – Музей книги и книгопечатания Украины). Подробнее.

23 апреля 1996 года ЮНЕСКО объявила эту дату Всемирным днем книги – в память о писателях, умерших в этот день в 1616 году: Мигеле Сервантесе, Уильяме Шекспире и Инке Гарсиласо де ла Веге.

23 апреля 2005 года опубликовали первое видео на YouTube. Подробнее.

Церковный праздник 23 апреля

23 апреля чтят память великомученика Георгия Победоносца. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 апреля пошел дождь, то будет много травы и хороший сенокос.

Теплая ночь – к урожаю пшеницы.

Если в этот день холодная погода, то будет урожай проса и овса.

Что нельзя делать 23 апреля

Нельзя веселиться, устраивать застолья и употреблять алкоголь.

Нельзя повышать голос и ссориться.