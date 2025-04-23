Сегодня 23 апреля: какой праздник и день в истории

23 апреля в Украине – День психолога. В этот день в 2005-м опубликовали первый видеоролик на YouTube. В 1996-м основали Всемирный день книги. В 1975-м в Киеве открылся Украинский музей книги. В 1969-м к смертной казни приговорили убийцу сенатора Роберта Кеннеди. В 1918-м в Киеве началось совещание послов и военных Германии и Австро-Венгрии, которое привело к поддержке государственного переворота во главе с гетманом Скоропадским. В 1348-м основали высший рыцарский орден Великобритании.

Праздники и памятные даты 23 апреля

23 апреля – Всеукраинский день психолога.

Всемирный день книги и авторского права и Всемирная ночь книги.

Также сегодня: Международный день английского и Международный день испанского языка, День водителя школьного автобуса, Всемирный день лабораторий, Международный день секретаря (отмечают в среду последней полной недели апреля), Международный день творца, День Шекспира.

23 апреля в истории

23 апреля 1348 года в Англии основали высший рыцарский орден – орден Подвязки. Подробнее.

23 апреля 1918 года в Киеве началось двухдневное совещание послов и военных Германии и Австро-Венгрии. Оно привело к поддержке войсками союзников государственного переворота и приходу к власти гетмана Скоропадского. Подробнее.

23 апреля 1969 года к смертной казни приговорили Серхана Серхана – убийцу сенатора Роберта Кеннеди (брата к тому времени уже покойного президента США Джона Кеннеди). Подробнее.

23 апреля 1975 года в Киеве открылся Украинский музей книги (сейчас – Музей книги и книгопечатания Украины). Он расположен на территории Национального Киево-Печерского заповедника – в здании типографии Киево-Печерской Лавры. Сейчас общая экспозиционная площадь музея – 930 квадратных метров.

«Коллекция музея насчитывает более 50 тысяч экспонатов, среди которых уникальные рукописи XV-XVII вв., первые украинские печатные издания — «Апостол» Ивана Федорова 1574 года и Острожская Библия 1581 года, в общей сложности более 800 старопечатных изданий, редкие европейские издания (палеотипы), фолианты в окладах из ценных материалов, деревянные типографские клише XVIII ст., образцы шрифтов, типографской и полиграфической техники, бумаги и т.д. Музей хранит и экспонирует уникальное собрание книжной графики. Экспозиция освещает историю книги и книжного дела со времен Киевской Руси до наших дней», — сообщают на официальном портале Киева.

«Посетить» музей сейчас можно и виртуально – на сайте есть 3D-тур.

23 апреля 1996 года ЮНЕСКО объявила эту дату Всемирным днем книги – в память о писателях, умерших в этот день в 1616 году: Мигеле Сервантесе, Уильяме Шекспире и Инке Гарсиласо де ла Веге.

23 апреля 2005 года опубликовали первое видео на YouTube. Подробнее.

Церковный праздник 23 апреля

23 апреля — Светлая среда. Чтят память великомученика Георгия Победоносца. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 апреля пошел дождь, то будет много травы и хороший сенокос.

Теплая ночь – к урожаю пшеницы.

Если в этот день холодная погода, то будет урожай проса и овса.

Что нельзя делать 23 апреля

В Светлую среду нельзя работать в огороде, иначе урожай погибнет.

Нельзя посещать умерших на кладбище и устраивать поминки.

Нельзя шить, вышивать и стирать.

Запрещены венчания.