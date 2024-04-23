Сегодня 23 апреля: какой праздник и день в истории

23 апреля в Украине – День психолога. В этот день 1918 года в Киеве началось совещание послов и военных Германии и Австро-Венгрии, которое привело к поддержке государственного переворота во главе с гетманом Скоропадским. В 1348-м учредили высший рыцарский орден Великобритании. В 1969-м к смертной казни приговорили убийцу сенатора Роберта Кеннеди. В 1996-м основали Всемирный день книги, а в 2005-м опубликовали первый видеоролик на YouTube.

Праздники и памятные даты 23 апреля

23 апреля – Всеукраинский день психолога.

В мире – Всемирный день книги и авторского права и Всемирная ночь книги, Международный день английского и Международный день испанского языка.

Также отмечают: День водителя школьного автобуса, Международный день творца, День Шекспира.

23 апреля в истории

23 апреля 1348 года в Англии основали высший рыцарский орден – орден Подвязки. Подробнее.

23 апреля 1918 года в Киеве началось двухдневное совещание послов и военных Германии и Австро-Венгрии. Оно привело к поддержке войсками союзников государственного переворота и приходу к власти гетмана Скоропадского.

Чтобы понять, как немцы и австро-венгры пришли к участию в госперевороте, нужно представить ситуацию в УНР на тот момент. Итак, 1 марта 1918 года войска УНР и Германии совместно освободили Киев от большевиков. В дальнейшем немецкие и австро-венгерские войска активно участвовали в изгнании российских захватчиков из Украины. Тем не менее они не только выгоняли большевиков с территории УНР, но и сами оставались здесь. Некоторые историки трактуют это как немецкую оккупацию, однако большинство сходится на том, что изначально никаких подобных планов у союзников не было. Единственной их целью стало обеспечить выполнение УНР обязательств, взятых на себя при подписании Брест-Литовского (Берестейского) мирного договора. Среди обязательств, которые брала УНР, значилось продовольственное обеспечение немецкой и австро-венгерской армий. Конкретно этот аспект и беспокоил союзников.

В первые недели в Украине они вели себя корректно – не вмешивались во внутреннюю политику и жизнь населения. Генерал армии УНР Александр Удовиченко в книге «Украина в войне за государственность», изданной в Канаде в 1954 году, упоминал, что украинцев немецкие военные уверяли, «что немецкая армия пришла в Украину как приятель, с целью освобождения ее от большевиков, помочь украинскому народу наладить свою мирную жизнь». Они способствовали установлению порядка в столице, где значительно уменьшилась, в частности, уличная преступность.

«Немцев восторгали огромные просторы Украины, степи и неплохое, даже для состояния войны, продуктовое обеспечение. С другой стороны, их поражала неорганизованность украинского общества», — сказал в комментарии DW доцент кафедры истории Украины и этнокоммуникаций Национального университета «Львовская политехника» Иван Хома.

Однако, наблюдая за беспорядком в государственном управлении УНР, союзники все чаще пытались вмешаться в ту часть процессов, которые должны были обеспечить их интересы. В частности, дошло до того, что главнокомандующий немецкими войсками генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн по своему усмотрению издал приказ о засеве полей и создании военно-полевых судов. Изъятие продовольствия, предусмотренное соглашениями УНР и союзников, приводило к недовольству крестьянства. На этом фоне отношения между властью УНР и союзниками стремительно ухудшались. Именно в таких условиях прошло совещание послов Германии и Австро-Венгрии и представителей военного командования в Киеве. Участники совещания высказывались против Украинской Центральной Рады, отмечая, что она не может навести порядок в собственном государстве. Больше всего донимали немцев и австро-венгров социалистически настроенные представители украинского политикума. По результатам совещания союзники выдвинули Украинской Центральной Раде ряд требований, которые передал немецкий дипломат Альфонс Мумм фон Шварценштейн. Однако УЦР решительно отказалась выполнять «рекомендации» и направила протест фон Эйхгорну. Считается, что это стало одним из решающих факторов для дальнейшего развития событий. Немцы поддержали госпереворот, в результате которого к власти пришел гетман Павел Скоропадский. Непосредственные события, ставшие сигналом к перевороту, начались в ночь с 24 на 25 апреля. А смена власти произошла в ночь с 29 на 30 апреля 1918 года.

23 апреля 1969 года к смертной казни приговорили Серхана Серхана – убийцу сенатора Роберта Кеннеди (брата к тому времени уже покойного президента США Джона Кеннеди). Подробнее.

23 апреля 1996 года ЮНЕСКО объявила эту дату Всемирным днем книги – в память о писателях, умерших в этот день в 1616 году: Мигеле Сервантесе, Уильяме Шекспире и Инке Гарсиласо де ла Веге.

23 апреля 2005 года опубликовали первое видео на YouTube. Подробнее.

Церковный праздник 23 апреля

23 апреля чтят память великомученика Георгия Победоносца. Он родился в богатой христианской семье в Бейруте (в то время – Белите). Поступил на военную службу, достиг звания тысячного и стал любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан известен своими гонениями на христиан. Он ставил своей целью возродить язычество, поэтому действовал жестоко. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об уничтожении христиан, Георгий воспылал сочувствием. Он раздал имущество бедным, отпустил рабов и сам предстал перед Диоклетианом, сообщив о том, что христианин. Он заявил императору о его жестокости и несправедливости. Император же пытался уговорить своего любимца отречься от Христа. Но это не удалось. Тогда Диоклетиан приказал мучить Георгия. Его били, колесовали, бросали в негашеную известь, заставляли бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, клали на грудь тяжелый камень. Но Георгий все вытерпел. Тогда император приказал отсечь святому мученику голову. Одним из самых известных чудес святого Георгия считают «Чудо со змеем». Воин победил змея (дракона), державшего в страхе целый город. А после этого чудесного освобождения горожане приняли христианство. Поэтому Георгия называют «Победоносцем» или «Змееборцем».

Народные приметы

Если 23 апреля пошел дождь, то будет много травы и хороший сенокос.

Теплая ночь – к урожаю пшеницы.

Если в этот день холодная погода, то будет урожай проса и овса.

Что нельзя делать 23 апреля

Нельзя веселиться, устраивать застолья и употреблять алкоголь.

Нельзя повышать голос и ссориться.