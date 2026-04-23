Сьогодні 23 квітня 2026: яке свято та день в історії

23 квітня в Україні – День психолога. У світі відзначають день народження Вільяма Шекспіра, це також – день його смерті. У 1348-му 23 квітня заснували вищий лицарський орден Великої Британії. У 1918-му в Києві розпочалася нарада послів та військових Німеччини та Австро-Угорщини, яка призвела до підтримки державного перевороту на чолі з гетьманом Скоропадським. У 1969-му до страти засудили вбивцю сенатора Роберта Кеннеді. У 1975-му в Києві відкрився Український музей книги. У 1996-му заснували Всесвітній день книги. У 2005-му опублікували перший відеоролик на ютубі.

Свята та пам’ятні дати 23 квітня

23 квітня – Всеукраїнський день психолога.

У світі – День психології, Всесвітній день книги й авторського права та Всесвітня ніч книги.

Четвертий четвер квітня – це Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях.

Також сьогодні: День водія шкільного автобуса, Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день англійської мови та День Шекспіра, Міжнародний день іспанської мови, Всесвітній день лабораторій, Міжнародний день творця.

23 квітня в історії

23 квітня 1564 року зазвичай визначають датою народження Вільяма Шекспіра. Насправді коли він народився, ніде в документальних джерелах не засвідчено. Тільки відомо, що хрестили майбутнього знаменитого поета та драматурга 26 квітня. Помер Шекспір ​​також 23 квітня – у 1616 році. Ймовірно, саме тому біографи для зручності так датують і день народження.

Шекспір, хоч і не був дворянином, походив із досить успішної та забезпеченої сім’ї. Його батько був майстром, який виготовляв рукавички, й олдерменом (учасником муніципальних зборів, що можна порівняти з нашим депутатом місцевої ради). Мати була дочкою заможних землевласників. Вільям ріс старшим із синів цієї пари. Він здобув непогану на той час освіту – як вважають, навчався в Королівській новій школі у Стратфорді, де вивчав граматику та творчість давньогрецьких і латинських авторів. Доля Шекспіра в молоді роки маловідома. Серед наявних фактів –одруження у 18-річному віці на 26-річній Енн Гетевей і народження трьох дітей: старшої дочки Сюзанни та двійнят (син Гамнет помер 11-річним, дочка Джудіт прожила довге життя). Далі відомості про драматурга з’являються вже у 1592-му, коли його п’єси почали ставити на лондонській сцені. І на той час він був уже досить відомим у столиці, адже на його творчість звертали увагу критики того часу – власне, їхні матеріали і є першими документальними свідченнями про зрілого Шекспіра. З 1594-го п’єси Шекспіра ставила тільки одна театральна трупа, до складу якої в якості актора входив і сам автор. Трупа називалася “Слуги лорда-камергера”. З 1603-го, отримавши королівський патент від Якова I, вони стали “Слугами короля”.

Творчість Шекспіра та його біографія найчастіше асоціюються зі знаменитим лондонським театром “Глобус”.

Драматург входив до групи інвесторів, яка фінансувала будівництво цього театру на південному березі Темзи. Незабаром та сама компанія отримала у власність ще один театр – “Блекфраєрс”. Тож Шекспір ​​був досить заможною людиною та не лише письменником, а й бізнесменом. Попри комерційний успіх і солідний статус, він продовжував грати як актор у численних постановках своїх творів – не менш як до 1608 року.

“У 1610 році Джон Девіс з Херефорда писав, що “добрий Вілл” грав “королівські” ролі. У 1709-му Роу передав переказ, що Шекспір ​​грав привида батька Гамлета”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

Вважається, що після 1613 року драматург уже не писав п’єс (принаймні, не знайшли жодного твору, який датували б останніми трьома роками життя Шекспіра).

“Він відійшов від справ у 1613 році – ще до того, як театр “Глобус” згорів (під час вистави “Генріха VIII” 29 червня). Шекспір ​​помер 23 квітня 1616 року у віці 52 років. Він помер протягом місяця після підписання заповіту, документа, в якому він починає з опису себе як “ідеально здорового”. Жодне збережене сучасне джерело не пояснює, як чи чому він помер”, – відзначає Вікіпедія.

На честь дня народження та дня смерті Вільяма Шекспіра 23 квітня відзначають День англійської мови.

23 квітня 1348 року в Англії заснували вищий лицарський орден – орден Підв’язки. Докладніше.

23 квітня 1918 року в Києві розпочалася дводенна нарада послів та військових Німеччини та Австро-Угорщини. Вона призвела до підтримки військами союзників державного перевороту та приходу до влади гетьмана Скоропадського. Докладніше.

23 квітня 1969 року до страти засудили Серхана Серхана – вбивцю сенатора Роберта Кеннеді (брата на той час вже покійного президента США Джона Кеннеді). Докладніше.

23 квітня 1975 року в Києві відкрився Український музей книги (зараз – Музей книги та друкарства України). Докладніше.

23 квітня 1996 року ЮНЕСКО оголосила цю дату Всесвітнім днем ​​книги – на згадку про письменників, які померли цього дня у 1616 році: Мігеля Сервантеса, Вільяма Шекспіра та Інка Гарсіласо де ла Вега.

23 квітня 2005 року опублікували перше відео на Ютубі. Докладніше.

Церковне свято 23 квітня

23 квітня вшановують пам’ять великомученика Юрія Переможця. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 квітня пішов дощ, то буде багато трави й хороший сінокіс.

Тепла ніч – до врожаю хліба.

Якщо в цей день холодна погода, буде врожай проса та вівса.

Що не можна робити 23 квітня

Не можна веселитися, влаштовувати застілля та вживати алкоголь.

Не можна підвищувати голос та сваритися.