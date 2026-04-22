У Харкові було чутно вибухи: ПС попереджали про швидкісну ціль на місто
Вибухи лунали у Харкові після 18:50. Їх було щонайменше три.
Моніторингові канали попереджали про вильоти цілей із території Бєлгородської області.
Також про швидкісну ціль на Харків писали Повітряні сили ЗСУ.
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко попереджав про ракетну небезпеку.
Інформація доповнюватиметься.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російський безпілотник атакував автомобіль із цивільними під Харковом. «Приліт» був по дорозі із села Черкаські Тишки до Циркунів вранці 22 квітня. Загинув чоловік похилого віку, ще один отримав поранення. Обласна прокуратура повідомила, що він у лікарні.
Читайте також: Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, воздушные силы ВСУ, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 19:01;