У Харкові було чутно вибухи: ПС попереджали про швидкісну ціль на місто

Події 19:01   22.04.2026
Олена Нагорна
Вибухи лунали у Харкові після 18:50. Їх було щонайменше три.

Моніторингові канали попереджали про вильоти цілей із території Бєлгородської області.

Також про швидкісну ціль на Харків писали Повітряні сили ЗСУ.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко попереджав про ракетну небезпеку.

Інформація доповнюватиметься.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російський безпілотник атакував автомобіль із цивільними під Харковом. «Приліт» був по дорозі із села Черкаські Тишки до Циркунів вранці 22 квітня. Загинув чоловік похилого віку, ще один отримав поранення. Обласна прокуратура повідомила, що він у лікарні.

  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 19:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи лунали у Харкові після 18:50. Їх було щонайменше три.".