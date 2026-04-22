Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям ТЦК за фактами катування та стрілянини у Харкові.

За даними ДБР, серед фігурантів — майор ТЦК, який керував діями спільників. Він, встановили правоохоронці, залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру та тих, хто займався рекрутингом.

«Фігуранти під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову» увірвалися до приватного домоволодіння. Під час проведення так званого «обшуку», спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення», – розповіли у ДБР.

На цьому фігуранти не зупинились. Правоохоронці кажуть: двох потерпілих силоміць вивезли до ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники.

«Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації. Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно», – зазначили у ДБР.

Слідство встановило, що до дій були причетні шестеро осіб. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів. Їм повідомили про підозру у катуванні. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми. Досудове розслідування триває.