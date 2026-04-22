Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові

Події 15:29   22.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям ТЦК за фактами катування та стрілянини у Харкові.

За даними ДБР, серед фігурантів — майор ТЦК, який керував діями спільників. Він, встановили правоохоронці, залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру та тих, хто займався рекрутингом.

«Фігуранти під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову» увірвалися до приватного домоволодіння. Під час проведення так званого «обшуку», спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення», – розповіли у ДБР.

На цьому фігуранти не зупинились. Правоохоронці кажуть: двох потерпілих силоміць вивезли до ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники.

«Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації. Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно», – зазначили у ДБР.

Слідство встановило, що до дій були причетні шестеро осіб. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів. Їм повідомили про підозру у катуванні. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми. Досудове розслідування триває.

Читайте також: «Знеособили», але не зняли з обліку: що сталося з жінками, яких розшукував ТЦК

Популярно
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
22.04.2026, 16:12
По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
22.04.2026, 15:34
Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові
Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові
22.04.2026, 15:29
Що можна буде спостерігати у небі сьогодні вночі, сказав харківський астроном
Що можна буде спостерігати у небі сьогодні вночі, сказав харківський астроном
22.04.2026, 15:03
Люди в паніці виїжджають із міста: що відбувається на Харківщині (відео)
Люди в паніці виїжджають із міста: що відбувається на Харківщині (відео)
22.04.2026, 11:07
Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз
Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз
22.04.2026, 14:41

Новини за темою:

15.04.2026
Наркобізнес накрили у Харкові: його «кришував» поліцейський – прокуратура
01.04.2026
Продавав дрони і став мільйонером: командира підозрюють на Харківщині (відео)
25.03.2026
Фіктивна інвалідність дружин: сержантів підозрюють на Харківщині, деталі схеми
02.03.2026
Побив курсанта та втік – ДБР повідомило про підозру командиру з ХНУПС
24.02.2026
“Усе буде чітко” – за втечу ухилянта з Харкова в Молдову просили $14 000


Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям ТЦК за фактами катування та стрілянини у Харкові.".