Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові
Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям ТЦК за фактами катування та стрілянини у Харкові.
За даними ДБР, серед фігурантів — майор ТЦК, який керував діями спільників. Він, встановили правоохоронці, залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру та тих, хто займався рекрутингом.
«Фігуранти під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову» увірвалися до приватного домоволодіння. Під час проведення так званого «обшуку», спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення», – розповіли у ДБР.
На цьому фігуранти не зупинились. Правоохоронці кажуть: двох потерпілих силоміць вивезли до ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники.
«Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації. Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно», – зазначили у ДБР.
Слідство встановило, що до дій були причетні шестеро осіб. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів. Їм повідомили про підозру у катуванні. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми. Досудове розслідування триває.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 15:29;