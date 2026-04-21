«Знеособили», але не зняли з обліку: що сталося з жінками, яких розшукував ТЦК

Міноборони та особисто міністр Федоров пообіцяли вирішити питання цивільних жінок, які без медичної освіти якимось дивом масово опинилися на військовому обліку та у розшуку ТЦК. За місяць після початку гучного скандалу ( докладніше про нього можна прочитати тут ) МГ «Об’єктив» дізнавалася, як просунулась справа.

Жінок із Шевченківського ТЦК у Харкові «знеособили»

«Я в «Резерв+» заходжу – і не бачу своїх даних. Це коли прибирають з публічного простору прізвище, ім’я та по-батькові, і за прізвищем вже не знайти людину. Натомість усі її дані зберігаються. Як пояснив представник Міністерства оборони, знеособлення – це перший пункт. Наступний пункт – це буде вже прийнятий закон по вилученню даних. Законного, як вони кажуть, методу в них немає, тому нас поки що знеособили», – розповідає Ірина Логінова, яка першою публічно заявила, що її подали в розшук як злісну ухилянтку.

Законопроєктів від різних авторів і команд на цю тему в парламенті декілька, але як скоро їх приймуть – невідомо.

Процес знеособлення розпочався нещодавно, каже Ірина. Деякі її колежанки по нещастю, принаймні ті, які опинилися на обліку в Шевченківському ТЦК Харкова, відзначають, що також уже не бачать свої дані в «Оберігу». Хоча історія все ще не перестає дивувати.

«Коли я просто з’явилася в «Резерв+», про мене тоді було менше інформації, ніж після того, як Міноборони провело розслідування. Після розслідування туди підтягнули мій іноземний паспорт, у когось із дівчат прописки підтягнулись. Усе підтягнулося, крім освіти, яка вказувала б на дотичність до мобілізації», – розповідає Логінова.

Після того, як міністр оборони Михайло Федоров став на бік цивільних жінок і пообіцяв зняти їх з обліку, підконтрольне йому відомство почало адекватно відповідати на листи, зазначає Ірина.

«Міноборони навіть прислало листа, де було написано, що дійсно не виявили причини постановки та перебування на обліку. Звісно, слово «незаконно» ніде не фігурує, якось так вони сформулювали. А далі написали, що проводять розслідування по всіх ТЦК, стосовно яких телефонували на гарячу лінію», – розповіла Логінова.

Жінок на військовий облік ставлять без їхнього відома по всій Україні

Але «знеособлення» в резерві торкнулося поки що не всіх. 30-річна Марія Стогній із міста Татарбунари, що на Одещині, є серед тих 32 жінок, яким визвався допомогти нардеп Олександр Федієнко. Він офіційно звернувся до Міністерства оборони з вимогою перевірити ситуацію. Марія, попри розголос, усе ще військово зобов’язана.

Як і всі інші, жінка раптом опинилася на військовому обліку, але в Білгород-Дністровському РТЦК, про що дізналася від дільничного. Той повідомив, що «злісну ухилянтку», яка перебуває у розшуку, мають доставити в РТЦК.

«Що, у принципі, вони і зробили – ввечері привезли мене у РТЦК для складання протоколу. Я ані фармацевт, ані лікар. У мене освіта бухгалтера. А в «Резерв+» у мене одразу вища медична освіта, яку вони потім змінили на бухгалтера-діловода. З розшуку мене зняли, з обліку – ні. У той же вечір попросили, щоб я їм принесла документи, дипломи, ксерокси, паспорт і код. Ну, окей, я їм все поприносила. А як ви мене поставили туди без єдиного мого документу, взагалі без нічого? У «Резерві» останнє оновлення дати – 2018 рік. У 2018 році моїй дитині був рік, я перебувала в декреті», – розповідає Марія.

Так само очікує на зміну статусу художниця та викладачка Наталя з Хмельницького, котра опинилася на обліку в Сіверськодонецькому ТЦК.

«Я не лише жодного разу не бувала на Луганщині, а й узагалі далі Лівого Берега у Києві не виїздила в той бій України. Цікаво, що я, згідно з їхніми записами, нібито сама приїхала до Сіверськодонецька та стала на військовий облік 30 липня 1996 року. Але саме в цей день я складала вступні іспити до Академії мистецтв у Києві», – зазначає Наталя.

Жінок, яких безпідставно поставили на військовий облік, може бути набагато більше

Тим часом жінок, які поступово з’ясовують, що їх без власного відома поставили на військовий облік, стає все більше. Після розголосу одна одну знайшли вже пів сотні таких громадянок. І коло шириться: по країні вже є кілька осередків, де потерпілі об’єдналися, аби гуртом добиватися правди від Міноборони. Ще низка жінок наразі судяться з Міноборони, є вже прецеденти виграних процесів. Жінки, з яким спілкувалася МГ «Об’єктив», припускають, що кількість їхніх товаришок не нещастю може бути ще більшою. Як у тій приказці, що немає здорових людей, є необстежені.

Деякі випадки постановки на облік виглядають не те що нелогічно, а навіть анекдотично. Так, Ірина Логінова розповіла: одна з потерпілих дізналася, що згідно з датою реєстрації стала військово зобов’язаною у віці 4 місяців від народження – звісно ж, з власної волі.

Речниця Харківського ОТЦК і СП Олена Родіна запевнила кореспондентку МГ «Об’єктив», що в Шевченківському РТЦК подібні випадки виникли внаслідок технічних помилок. І до кінця квітня 2026 року усіх тих жінок, про яких стало відомо, як і пообіцяв міністр Федоров, вилучать з військового обліку. Також Олена Родіна запевнила, що ніхто в ТЦК навмисно не хотів образити жодну з громадянок.

«Ймовірно, промацують настрої щодо можливого військового обліку жінок»

Версій, чому жінки з цивільними професіями в різних куточках України раптом стали військово зобов’язаними, в постраждалих і юристів декілька. Ті «несподівані ухилянтки», з якими ми спілкувалися, припускають, що таким чином представники ТЦК заповнили нестачу. Тобто «компенсували» фізичну відсутність тих жінок, які дійсно мали медичну освіту, але виїхали за кордон і наразі не можуть бути мобілізовані.

Адвокат Олександр Шадрін дотримується думки, що мала місце технічна помилка.

«Ні, я не думаю, що тут якась конспірологія. Часто буває, що люди, які вносять відомості, путають статі чоловіка чи жінки. Я от дивлюсь на свій розширений витяг із застосунку «Резерв+», там освіту я отримав у 1990-му році (що не відповідає дійсності – Ред.). Або ще якісь невідповідності в реєстрах опиняються доволі часто. Або, ймовірно, це навмисне «промацування настроїв» суспільства щодо можливого військового обліку жінок, по типу як в Ізраїлі. Некомплект у Збройних силах, тому шукають варіанти: або знижувати мобілізаційний вік, або скорочувати відстрочки та варіанти бронювання, або залучати силовиків – тобто, уряд, мабуть, працює», – висловив припущення Шадрін.

Щодо виїзду за кордон, то навіть військово зобов’язані жінки, які мають медичну або фармакологічну освіту, не маю обмежень, підкреслив юрист. Тому що жінок мобілізують за власною згодою. Принаймні поки що.