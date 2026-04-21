«Обезличили», но не сняли с учета: что произошло с женщинами из розыска ТЦК

Минобороны и лично министр Федоров пообещали решить вопросы гражданских женщин, которые без медицинского образования каким-то чудом массово оказались на воинском учете и в розыске ТЦК. Через месяц после начала громкого скандала (подробнее о нем можно прочесть тут) МГ «Объектив» узнавала, как продвинулось дело.

Женщин из Шевченковского ТЦК в Харькове «обезличили»

«Я в «Резерв+» захожу – и не вижу своих данных. Это когда убирают из публичного пространства фамилию, имя и отчество, и по фамилии уже не найти человека. При этом все ее данные в системе сохраняются. Как пояснил представитель Министерства обороны, «обезличивание» – это первый пункт. Следующий пункт – это уже принятый закон по изъятию данных. Законного, как они говорят, метода у них нет, поэтому нас пока обезличили», — рассказывает Ирина Логинова, которая первой публично заявила, что ее подали в розыск как злостную уклонистку.

Законопроектов от разных авторов и команд на эту тему в парламенте несколько, но как скоро их примут – неизвестно.

Процесс обезличивания начался недавно, говорит Ирина. Некоторые ее коллеги по несчастью, по крайней мере, оказавшиеся на учете в Шевченковском ТЦК Харькова, отмечают, что также уже не видят свои данные в «Обереге». Хотя история все еще не перестает удивлять.

«Когда я просто появилась в «Резерв+», обо мне тогда было меньше информации, чем после того, как Минобороны провело расследование. После расследования туда подтянули мой иностранный паспорт, у кого-то из девушек прописки подтянулись. Все подтянулось, кроме образования, которое указывало бы на причастность к мобилизации», – рассказывает Логинова.

После того, как министр обороны Михаил Федоров принял сторону гражданских женщин и пообещал снять их с учета, подконтрольное ему ведомство начало адекватно отвечать на письма, отмечает Ирина.

«Минобороны даже прислало письмо, где было написано, что действительно не выявили причин постановки и пребывания на учете. Конечно, слово «незаконно» нигде не фигурирует, так они сформулировали. А дальше написали, что проводят расследование по всех ТЦК, в отношении которых звонили по телефону на горячую линию», — рассказала Логинова.

Женщин на воинский учет ставят без их ведома по всей Украине.

Но «обезличивание» в резерве коснулось пока не всех. 30-летняя Мария Стогний из города Татарбунары, что в Одесской области, среди тех 32 женщин, которым вызвался помочь нардеп Александр Федиенко. Он официально обратился в Министерство обороны с требованием проверить ситуацию. Мария, несмотря на огласку, все еще военнообязана.

Как и все остальные, женщина вдруг оказалась на воинском учете, но в Белгороде-Днестровском РТЦК, о чем узнала от участкового. Тот сообщил, что находящуюся в розыске «злостную уклонистку» должны доставить в РТЦК.

«Что, в принципе, они и сделали – вечером привезли меня в РТЦК для составления протокола. Я ни фармацевт, ни врач. У меня образование бухгалтера. А в «Резерв+» у меня сразу высшее медицинское образование, которое они потом сменили на бухгалтера-деловода. Из розыска меня сняли, с учета – нет. В тот же вечер попросили, чтобы я принесла им документы, дипломы, ксероксы, паспорт и код. Ну, окей, я им все принесла. А как вы меня поставили туда без единого моего документа, вообще без ничего? В «Резерв+» последнее обновление даты – 2018 год. В 2018 году моему ребенку был год, я находилась в декрете», – рассказывает Мария.

Так же ожидает изменение статуса художница и преподавательница Наталья из Хмельницкого, которая оказалась на учете в Северскодонецком ТЦК.

«Я не только ни разу не бывала в Луганской области, но и вообще дальше Левого Берега в Киеве не выезжала в ту сторону Украины. Интересно, что я, согласно их записям, якобы сама приехала в Северскодонецк и стала на военный учет 30 июля 1996 года. Но именно в этот день я сдавала вступительные экзамены в Академию искусств в Киеве», — отмечает Наталья.

Женщин, которых безосновательно поставили на воинский учет, может быть гораздо больше

Тем временем женщин, постепенно выясняющих, что их без собственного сведения поставили на военный учет, становится все больше. После огласки друг друга обнаружили уже полсотни таких гражданок. И круг ширится: по стране уже есть несколько ячеек, где пострадавшие объединились, чтобы вместе добиваться правды от Минобороны. Еще несколько женщин судятся с Минобороны, есть уже прецеденты выигранных процессов. Женщины, с которым общалась МГ «Объектив», предполагают, что количество их товарищей по несчастью может быть еще больше. Как в той поговорке, что нет здоровых людей, есть необследованные.

Некоторые случаи постановки на учет выглядят не только нелогично, но даже анекдотично. Так, Ирина Логинова рассказала: одна из потерпевших узнала, что согласно дате регистрации она стала военно обязанной в возрасте 4 месяцев от рождения — конечно же, по собственной воле.

Представительница Харьковского ОТЦК и СП Елена Родина заверила корреспондент МГ «Объектив», что в Шевченковском РТЦК подобные случаи возникли в результате технических ошибок. И до конца апреля 2026 года всех женщин, о которых стало известно, как и пообещал министр Федоров, снимут с воинского учета. Также Елена Родина заверила, что никто в ТЦК намеренно не хотел обидеть ни одну из гражданок.

«Вероятно, прощупывают настроения по поводу возможного военного учета женщин»

Версий, почему женщины с гражданскими профессиями в разных уголках Украины вдруг стали военно обязанными, у пострадавших и юристов несколько. Те «неожиданные уклонистки», с которыми мы общались, предполагают, что таким образом представители ТЦК восполнили недостаток. То есть «компенсировали» физическое отсутствие тех женщин, которые действительно имели медицинское образование, но выехали за границу и не могут быть мобилизованы.

Адвокат Александр Шадрин придерживается мнения, что произошла техническая ошибка.

«Нет, я не думаю, что здесь какая-то конспирология. Часто бывает, что люди, вносящие сведения, путают полы мужчины или женщины. Я вот смотрю на свой расширенный отчет из приложения «Резерв+», там образование я получил в 1990-м году (что не соответствует действительности – Ред.). И еще разные несоответствия в реестрах оказываются довольно часто. Или, вероятно, это умышленное «прощупывание настроений» общества по поводу возможного военного учета женщин, по примеру Израиля. Некомплект в Вооруженных силах, поэтому ищут варианты: либо снижать мобилизационный возраст, либо сокращать отсрочки и варианты бронирования, либо привлекать силовиков – то есть правительство, видимо, работает», — предположил Шадрин.

Что касается выезда за границу, то даже военнообязаные женщины, имеющие медицинское или фармакологическое образование, не имеют ограничений, подчеркнул юрист. Потому что женщин мобилизуют по собственному согласию. По крайней мере, пока.