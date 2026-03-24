«Я в розыске?» Как десятки женщин вдруг стали военнообязанными в ТЦК

Филолог Ирина Логинова вдруг оказалась на учете в Шевченковском ТЦК Харькова, да еще и находилась в розыске как злостная уклонистка. Когда же сделала эту историю публичной в соцсетях, с ней связались еще 24 женщины с той же проблемой. Всех их без ведома и соответствующего образования поставили на учет в одном и том же терцентре комплектования, подали в розыск и выписали штраф. Как это объясняют юристы и представители областного ТЦК – в материале МГ «Объектив».

Ирина Логинова 20 лет назад закончила филфак ХНУ им. Каразана, но уже многие годы не живет в Харькове. В прошлом году она случайно узнала, что, несмотря на отсутствие медицинского образования, состоит на военном учете. Сначала не поверила своим глазам, потом установила приложение «Резерв+» А там – «Солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник».

«Мои данные без моего разрешения использовали, провели по всем системам. А следующим шагом они возьмут кредит? » – возмущается женщина.

Впоследствии ей позвонил харьковский участковый, сообщил, что она в розыске. И ей нужно уплатить штраф. А еще выяснилось, что Ирина, согласно записи, якобы прошла ВЛК в 2000 году.

«Документы сгорели, проверить невозможно, исключить из реестра – тоже»

Когда Ирина обратилась за разъяснениями к ТЦК в Харькове, ей официально ответили: «В настоящее время отсутствуют правовые основания по исключению вас из военного учета военнообязанных». А проверить информацию невозможно, ведь «в июле 2022 года в ходе активных боевых действий на территории города Харькова… была утрачена значительная часть сведений». На словах объясняли: был прилет, в результате которого сгорели документы.

Ирина сделала свою историю публичной – через соцсети и медиа. После огласки с ней связались еще 24 женщины. У всех история – как под копирку, отличается разве что небольшими деталями. Абсолютное большинство женщин до начала полномасштабной войны проживали в Шевченковском районе Харькова: на Клочковской, Алексеевке, Павловом Поле. Хотя случались и исключения: среди зарегистрированных в качестве военнообязанных в Шевченковском ТЦК Харькова странным образом оказались одесситка и девушка с Луганщины, рассказала МГ «Объектив» Логинова.

Директора школы записали в медсестры

Среди «неожиданных уклонисток» оказалась 54-летняя Татьяна Васильева – директор школы из города Слобожанское. По образованию женщина – учительница младших классов. А на учет ее поставили как медсестру.

«Я вообще никакого отношения к Харькову не имею с тех пор, как училась там в педагогическом институте и жила на Салтовке. С тех пор я все время работаю на одном месте. И если бы я пошла куда-то на военный учет, то это вероятно был бы Змиевский район, а не Шевченковский в Харькове», — иронизирует Татьяна Григорьевна.

Больше всего ее поразили слова участкового, который невольно бросил, что у него таких женщин, как Татьяна Васильева, немало.

Дважды объявили в розыск женщину, проживающую за границей

41-летняя харьковчанка Мария Отченаш узнала о том, что находится в розыске из-за постановки на военный учет тоже от участкового. К тому времени женщина уже два года жила в Польше.

Как и у всх ее коллег по несчастью, у Марии нет медицинского образования, она – инженер-технолог водоснабжения. Ей как раз нужно было ехать по делам в Харьков, поэтому она очень волновалась, позволят ли потом вернуться к детям в Польше.

«В Харькове в Шевченковском ТЦК меня сняли с розыска, отменили штраф. А вот с военного учета не сняли. Адвокат сказала, что нужно 20 тысяч на суд. У меня сейчас лишних денег нет, поэтому я не стала судиться. За границу, несмотря на постановление на военный учет, выехала спокойно, пограничники сказали, что не имеют никакого законного права меня задерживать», — рассказывает Мария.

В Харькове женщина выясняла, как оказалась на военном учете. И согласно документам, она якобы сама пришла в военкомат в январе 2022 года, за месяц до вторжения, написала заявление на военную службу. Все бы ничего, но в то время Мария уже жила в Борисполе под Киевом.

«И вот недавно я узнала, что Шевченковский ТЦК в Харькове снова объявил меня в розыск», – гневается Мария Отченаш.

Розыск не разрешил женщине уехать за границу в отпуск

38-летняя юрист Агата Захарьян, которую так же записали без ее ведома в реестр военнообязанных, не скрывает удивления. Ведь ее сокурсниц из юридической академии, работающих сейчас в прокуратуре, не ставили на военный учет. А ее с двумя дипломами – юриста и психолога – решили сделать солдатом.

И что хуже всего – обратного механизма, закрепленного в законе, нет, констатирует женщина. Хотя и сдаваться не собирается.

Так же произошло с 39-летними айтшницей Татьяной Немыкиной и математиком Галиной Чехмистро, которые жили раньше на Алексеевке. Галине Чехмистро розыск от Шевченковского ТЦК вообще сломал все планы на отпуск за границей с ребенком. Хорошо, что участковый позвонил по телефону за два дня до выезда, говорит женщина.

А 48-летнюю инженера-электрика Аллу Лупинину, сын которой защищает страну на фронте, известие о розыске догнало в столичном Сервисном центре МВД. Всем этим женщинам в Харьковском ТЦК заявили о невозможности снять их с учета и рассказали историю о ракете, которая уничтожила все данные.

Оставлять ситуацию, как есть, женщины не собираются. Тем более, что в Харькове уже состоялись два судебных процесса, в результате которых женщин сняли с военного учета — именно в Шевченковском ТЦК. Также пострадавшие пересказывают историю: слышали, что 25 человек – это только вершина айсберга, и что пострадавших от действий ТЦК якобы не меньше тысячи.

«Работники ТЦК обязаны проверять сведения, которые вносят в реестр»

Харьковская адвокат Лариса Матвеева говорит: истории этих женщин — не единичные случаи сомнительной по законности постановки людей на учет в Шевченковском ТЦК. И гендерный нюанс здесь ни при чем. Лично она ведет дело мужчины с инвалидностью, которого сняли из-за тяжелой болезни с военного учета еще в 2005 году. И вдруг восстановили как военнообязанного, несмотря на отсуствие законных оснований – ведь нет такой нормы – и медицинские документы.

«А вот исправить ошибку с незаконно поставленными на учет женщинами в ТЦК обязаны. И то, что они игнорируют это – противоправное бездействие конкретных лиц, работников районного ТЦК. Они обязаны осуществлять проверку вносимых в реестр сведений и верифицировать их», — подчеркнула Лариса Матвеева.

Коллективный иск в этой ситуации невозможен, ведь каждый случай суд должен рассматривать индивидуально. А вот коллективную жалобу по поводу действий районного ТЦК подать стоит, говорит адвокат.

Представительница Харьковского ОТЦК и СП Елена Родина заверила корреспондент МГ «Объектив», что в центре работают над ошибкой, возникшей из-за постановления на учет Ирины Логиновой. Замечание, что ошибок не одна, а как минимум 25, ее несколько удивило. Хотя все женщины, с которыми мы пообщались, утверждают: обращались и в Харьковский областной, и в Шевченковский районный ТЦК с официальными письмами, лично или через адвокатов. Следовательно, руководство терцентра областного уровня должно было знать, что происходит «на местах». Мы будем следить за развитием этой истории.