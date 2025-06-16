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Избиение учителя в Харькове: с чем не соглашается экс-работник ТЦК (видео)

Общество 16:21   16.06.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Избиение учителя в Харькове: с чем не соглашается экс-работник ТЦК (видео)

Экс-работник ТЦК Сергей Воловик, подозреваемый в избиении учителя истории в Харькове, признает свои действия, однако не соглашается с квалификацией дела.

Свою позицию он высказал на судебном заседании, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Действия признаю, но преступление не подпадает под статью», — сказал Воловик.

Он и его защитник отказались от комментариев.

Прокурор Сергей Яковенко объясняет: Воловик признает только нанесение легких телесных повреждений.

«Они видят только те последствия в виде легких телесных повреждений, которые получили потерпевший. Мы же видим здесь ситуацию, как нарушение общественного порядка, грубого, с особой дерзостью в публичном месте на глазах многих лиц, в том числе гражданских, что повлекло за собой значительный общественный резонанс и недовольство общества», — отметил прокурор.

Адвокат учителя Юлия Палагина говорит, что фигурант не соглашается со статьей «хулиганство», и, вероятно, его защитник будет настаивать на переквалификации в «легкие телесные повреждения». Однако пока такого ходатайства нет.

«Вообще, хочу сказать, что довольно странно поведение обвиняемого, который еще в прошлом судебном заседании признавал свою вину и искренне покаялся в том, что он это делал. Но уже сегодня он говорит о том, что да, было место нанесения телесных повреждений, однако он не соглашается с квалификацией. То есть с тем, что это было хулиганство, он не соглашается. Что касается морального вреда, то он оценивает причиненные страдания пострадавшего в 15 тысяч гривен. То есть, с одной стороны, он не соглашается с тем, что ему инкриминируют, но с другой стороны он говорит о том, что 15 тысяч компенсируем. Такое довольно странное, нестабильное поведение», — подчеркнула адвокат.

Прокурор уточнил, что у суда есть полномочия переквалифицировать дело, но «давайте будем дальше двигаться по определенному порядку».

Читайте также: Суд по делу об избиении учителя в Харькове: версия экс-работника ТЦК, детали

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 16:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-работник ТЦК Сергей Воловик, подозреваемый в избиении учителя истории в Харькове, признает свои действия, однако не соглашается с квалификацией дела.".