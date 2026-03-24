“Я в розшуку?” Як десятки жінок раптом стали військовозобов’язаними у ТЦК

Філологиня Ірина Логінова раптом опинилася на обліку в Шевченківському ТЦК Харкова, та ще й перебувала в розшуку як злісна ухилянтка. Коли ж зробила цю історію публічною через соцмережі, з нею зв’язалися ще 24 жінки з тією ж проблемою. Усіх їх без відома та відповідної освіти поставили на облік в одному й тому ж терцентрі комплектування, подали в розшук та ще й виписали штраф. Як це пояснюють юристи та представники обласного ТЦК – в матеріалі МГ «Об’єктив».

Ірина Логінова 20 років тому закінчила філфак ХНУ ім. Каразана, але вже багато років не живе у Харкові. Торік вона випадково довідалася, що попри відсутність медичної освіти, перебуває на військовому обліку. Спочатку не повірила власним очам, потім встановила додаток «Резерв+» А там – «Солдат, категорія обліку військовозобов’язаних клубів і бібліотек, художник».

«Мої дані без мого дозволу використали, провели по всіх системах. А наступним кроком вони кредит візьмуть? » – обурюється жінка.

Згодом до неї зателефонував харківський дільничний, повідомив, що вона в розшуку. І їй треба сплатити штраф. А ще з’ясувалося, що Ірина, згідно із записом, нібито пройшла ВЛК у 2000 році.

«Документи згоріли, перевірити неможливо, виключити з реєстру – також»

Коли Ірина звернулася за роз’ясненнями до ТЦК у Харкові, їй офіційно відповіли: «На теперішний час відсутні правові підстави стосовно виключення вас з військового обліку військовозобов’язаних». А перевірити інформацію неможливо, адже «у липні 2022 року у ході активних бойових дій на території міста Харкова… було втрачено значну частину відомостей». На словах пояснювали: був «приліт», внаслідок якого згоріли документи.

Ірина зробила цю історію публічною – через соцмережі та медіа. Після розголосу з нею зв’язалися ще 24 жінки. В усіх історія – як під копірку, відрізняється хіба що невеликими деталями. Абсолютна більшість жінок до початку повномасштабної війни мешкали в Шевченківському районі Харкова: на Клочківській, Олексіївці, Павловому Полі. Хоча траплялися й винятки: серед зареєстрованих як військовозобов’язані у Шевченківському ТЦК Харкова дивним чином виявилися одеситка та дівчина з Луганщини, розповіла МГ «Об’єктив» Логінова.

Директорку школи записали в медсестри

Серед «несподіваних ухилянток» опинилася 54-річна Тетяна Васильєва – директорка школи з міста Слобожанське. За освітою жінка – вчителька молодших класів. А на облік її поставили як медсестру.

«Я взагалі ніякого відношення до Харкова не маю з того часу, як вчилася там у педагогічному інституті та мешкала на Салтівці. Відтоді я весь час працюю на одному місці. І якби я пішла кудись становитися на військовий облік, то це ймовірно був би Зміївський район, а не Шевченківський у Харкові», – іронізує Тетяна Григорівна.

Найбільше її вразили слова дільничного, який мимохіть кинув, що в нього таких жінок, як Тетяна Васильєва, чимало.

Двічі оголосили в розшук жінку, що мешкає за кордоном

41-річна харків’янка Марія Отченаш дізналася про те, що перебуває в розшуку через постанову на військовий облік, так само – від дільничного. На той час жінка вже два роки мешкала в Польщі.

Як і всі її колежанки по нещастю, Марія не має медичної освіти, вона – інженер-технолог водопостачання. Їй якраз треба було у справах їхати до Харкова, тож вона дуже хвилювалася, чи дозволять потім повернутися до дітей у Польщі.

«У Харкові в Шевченківському ТЦК мене зняли з розшуку, скасували штраф. А от із військового обліку не зняли. Адвокатка сказала, що треба 20 тисяч на суд. У мене зараз зайвих грошей немає, тож я не стала судитися. За кордон, попри постанову на військовий облік, виїхала спокійно, прикордонники сказали, що не мають ніякого законного права мене затримувати», – розповідає Марія.

У Харкові жінка з’ясовувала, яким чином опинилася на військовому обліку. І згідно з документами вона нібито сама прийшла до військкомату в січні 2022 року, за місяць до вторгнення, написала заяву на військову службу. Усе б нічого, але в той час Марія вже мешкала в Борисполі під Києвом.

«І от нещодавно я дізналася, що Шевченківський ТЦК у Харкові знову оголосив мене в розшук», – гнівається Марія Отченаш.

Розшук не дозволив жінці виїхати за кордон у відпустку

38-річна юристка Агата Захар’ян, яку так само записали без її відома до реєстру військовозобов’язаних, не приховує подиву. Адже її однокурсниць з юридичної академії, котрі працюють зараз у прокуратурі, не ставили на військовий облік. А її з двома дипломами – юристки та психологині – вирішили зробити солдатом.

І що найгірше – зворотного механізму, закріпленого у законі, немає, констатує жінка. Хоча і здаватися не збирається.

Так само сталося із 39-річними айтівицею Тетяною Немикіною та математикинею Галиною Чехмістро, котрі мешкали раніше на Олексіївці. Галині Чехмістро розшук від Шевченківського ТЦК взагалі поламав усі плани на відпустку за кордоном із дитиною. Добре, що дільничний зателефонував за два дні до виїзду, каже жінка.

А 48-річну інженерку-електрика Аллу Лупініну, син якої захищає країну на фронті, звістка про розшук наздогнала в столичному Сервісному центрі МВС. Усім цим жінкам у Харківському ТЦК заявили про неможливість зняти їх з обліку та розповіли історію про ракету, що знищила всі дані.

Полишати ситуацію, як є, жінки не збираються. Адже в Харкові вже відбулися два судові процеси, внаслідок яких жінок зняли з військового обліку – саме в Шевченківському ТЦК. Також постраждалі переказують ту саму історію: чули, що 25 осіб – це лише вершина айсберга, і що постраждалих від дій ТЦК нібито не менше тисячі.

«Працівники ТЦК зобов’язані перевіряти відомості, що вносять до реєстру»

Харківська адвокатка Лариса Матвеєва каже: історії цих жінок – не поодинокі випадки сумнівного за законністю постановлення людей на облік у Шевченківському ТЦК. І гендерний нюанс тут ні до чого. Особисто вона веде наразі справу чоловіка з інвалідністю, якого зняли через важку хворобу з військового обліку ще у 2005 році. І раптом поновили як військовозобов’язаного попри законні підстави – адже немає такої норми – та медичні документи.

«А от виправити помилку із незаконно поставленими на облік жінками в ТЦК зобов’язані. І те, що вони ігнорують це – протиправна бездіяльність конкретних осіб, працівників районного ТЦК. Вони зобов’язані здійснювати перевірку відомостей, що вносять до реєстру, та верифікувати їх», – підкреслила Лариса Матвеєва.

Колективний позов у цій ситуації неможливий, адже кожен випадок суд має розглядати індивідуально. А от колективну жалобу стосовно дій районного ТЦК подати варто, каже адвокатка.

Речниця Харківського ОТЦК та СП Олена Родіна запевнила кореспондентку МГ «Об’єктив», що в центрі працюють над помилкою, яка виникла через постанову на облік Ірини Логінової. Зауваження, що «помилок» не одна, а як мінімум 25, її дещо здивувало. Хоча всі жінки, з якими ми поспілкувалися, твердять: зверталися і до Харківського обласного, й до Шевченківського районного ТЦК із офіційними листами, особисто або через адвокатів. Отже керівництво терцентру обласного рівня мало б знати, що відбувається «на місцях». Ми слідкуватимемо за розвитком цієї історії.