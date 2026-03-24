Харків знову під ударами – повторний “приліт” у Слобідському районі

Близько 08:50 міський голова Ігор Терехов повідомив, що вдруге за ранок зафіксували удар у Слобідському районі.

Мер також уточнив, що по місту ударив БпЛА “Молния”. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: інформації про постраждалих немає. Інші наслідки обстрілу ще уточнюють.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вранці 24 березня близько 05:20 зафіксували удар по Слобідському району. Незабаром стало відомо, що безпілотник не здетонував – постраждалих немає.

Крім цього, було пряме влучання FPV-дрону по електричці на Харківщині. Близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном заміський поїзд Слатине-Харків. На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст і його помічник отримали гостру стресову реакцію.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала всю ніч із 20:03. Основною загрозою для міст стали безпілотники. О 00:38 вони з’явилися і на Харківщині. А о 02:51 додалася загроза балістики. Вранці, близько 04:15, на Харківщину полетіли КАБи. Відбій для міста дали вже вранці о 06:36.