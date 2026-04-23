Новости Харькова — главное 23 апреля: как прошла ночь

Происшествия 07:01   23.04.2026
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Ночью над Харьковом летали «Шахеды»

Ночь с одной воздушной тревогой была в Харькове. После отбоя, прозвучавшего в 19:13, сирены молчали до 03:50. В этот момент жителей города предупредили о движении в его сторону БпЛА неизвестного типа.

Тревога длилась до 04:53. За это время мониторинговые каналы сообщали о движении над городом «Шахеда».

Также фиксировали пуски КАБов в сторону Казачьей Лопани. Бомбы упали в области. И после этого в небо над Харьковом залетел еще один ударный беспилотник. По информации мониторов, его уничтожила ПВО.

Вскоре после этого для Харькова прозвучал отбой. По состоянию на 07:00 тревоги в городе нет. Однако она актуальна для северного приграничья и Богодуховского района.

  Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 07:01;

