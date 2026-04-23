Live

Мор рыбы в реке на Харьковщине: что узнала полиция от экологов

Общество 14:02   23.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 21 апреля получили сообщение от Госэкоинспекции о том, что неизвестные нарушили правила охраны вод, что привело к загрязнению реки и, как следствие, массовой гибели рыбы.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к возможному правонарушению. В целях выяснения причин гибели водных биоресурсов назначены соответствующие экспертные исследования», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

мор рыбы на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, жители Чугуевского района предоставили «Объективу» видео с места экологической катастрофы. Они запечатлели состояние реки между поселками Новопокровка и Эсхар. Вода там приобрела неестественный бурый цвет, течением несет мертвых рыб. Недалеко от места съемки Уды впадают в Северский Донец. Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина прокомментировала: по факту загрязнения реки начали досудебное расследование. Сейчас производят забор образцов воды и устанавливают источник загрязнения.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мор рыбы в реке на Харьковщине: что узнала полиция от экологов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
