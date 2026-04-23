Мор рыбы в реке на Харьковщине: что узнала полиция от экологов

Правоохранители расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 21 апреля получили сообщение от Госэкоинспекции о том, что неизвестные нарушили правила охраны вод, что привело к загрязнению реки и, как следствие, массовой гибели рыбы.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к возможному правонарушению. В целях выяснения причин гибели водных биоресурсов назначены соответствующие экспертные исследования», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, жители Чугуевского района предоставили «Объективу» видео с места экологической катастрофы. Они запечатлели состояние реки между поселками Новопокровка и Эсхар. Вода там приобрела неестественный бурый цвет, течением несет мертвых рыб. Недалеко от места съемки Уды впадают в Северский Донец. Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина прокомментировала: по факту загрязнения реки начали досудебное расследование. Сейчас производят забор образцов воды и устанавливают источник загрязнения.