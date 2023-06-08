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На Днепре массово гибнет рыба из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС

Общество 14:12   08.06.2023
Оксана Якушко
На Днепре массово гибнет рыба из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС

Из-за массовой гибели рыбы на Днепропетровщине в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС правоохранители начали расследование по факту экоцида, сообщил Офис генерального прокурора.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище. В результате возле села Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе.

На месте происшествия работают прокуроры со стражами порядка и представителями государственных контролирующих органов области. В настоящее время они фиксируют негативные последствия и пытаются установить размер ущерба, нанесенного окружающей среде.

Криворожская восточная окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Ущерб в 46 млрд грн. Что сделала РФ с природой Украины, подорвав Каховскую ГЭС

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 14:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за массовой гибели рыбы на Днепропетровщине в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС правоохранители начали расследование по факту экоцида, сообщил Офис генерального прокурора.".