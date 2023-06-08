На Днепре массово гибнет рыба из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС
Из-за массовой гибели рыбы на Днепропетровщине в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС правоохранители начали расследование по факту экоцида, сообщил Офис генерального прокурора.
Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище. В результате возле села Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе.
На месте происшествия работают прокуроры со стражами порядка и представителями государственных контролирующих органов области. В настоящее время они фиксируют негативные последствия и пытаются установить размер ущерба, нанесенного окружающей среде.
Криворожская восточная окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 14:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за массовой гибели рыбы на Днепропетровщине в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС правоохранители начали расследование по факту экоцида, сообщил Офис генерального прокурора.".