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Ущерб в 46 млрд грн. Что сделала РФ с природой Украины, подорвав Каховскую ГЭС

Происшествия 20:53   07.06.2023
Елена Нагорная
Ущерб в 46 млрд грн. Что сделала РФ с природой Украины, подорвав Каховскую ГЭС Фото: НПП «Нижнеднепровский»

Общий ущерб, нанесенный окружающей среде в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, сейчас достигает 46 миллиардов гривен. Из них водные ресурсы предварительно пострадали на 2 миллиарда гривен, без учета потерь природно-заповедного фонда. Еще 71 миллион — это погибшие животные.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, в целом в результате подрыва было потеряно 18 кубических километров воды, в Днепр попало 150 тонн машинного масла, сколько еще нефтепродуктов оказались и окажутся в реке и в дальнейшем в Черном море — подсчитывается. В результате такой катастрофы все водные биоресурсы будут страдать или будут уничтожены, отметил Стрелец.

Он также добавил, что под угрозой исчезновения — 9 объектов Изумрудной сети, подтоплены почти 55 тысяч га лесов, в Национальном природном парке «Нижнеднепровский» затоплены почти все полсотни островов.

«На сегодня уровень воды там поднялся на 3,5 метра и затопил площадь около 80 тысяч гектаров. Для понимания, это как площадь города Берлин. То, что в результате такого затопления мы теряем уникальные экосистемы, это точно. Уверен, что большинство ценных растений и животных просто будут смыты водой. И за это точно кто-то должен отвечать. Это российская армия, это Путин», — сказал министр.

По его словам, параллельно наблюдаются оползни и изменения ландшафта.

«Там были такие виды животных и растений, которые встречались в одном единственном месте на планете Земля. Фактически, они сегодня будут уничтожены. Флора парка насчитывает более тысячи видов, большинство из них занесены в Красную книгу Украины. Среди животных, которые могут там погибнуть, и кабан, и лань, и олень», — добавил Стрелец.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 20:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общий ущерб, нанесенный окружающей среде в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, сейчас достигает 46 миллиардов гривен. Из них водные ресурсы предварительно пострадали на 2 миллиарда гривен, без учета потерь природно-заповедного фонда. Еще 71 миллион — это погибшие животные.".