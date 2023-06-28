В реке Уды под Харьковом — массовый мор рыбы (видео)

О большом количестве мертвой рыбы в реке Уды сообщили жители Песочинской громады.

«На р. Уды массовый мор рыбы. Не ясно, чем он вызван, поэтому советуем воздержаться от купания в реке в этом районе и ниже по течению. Призываем соответствующие госорганы и местное самоуправление выяснить причины ситуации ради безопасности местного населения и сохранения экосистемы реки», — написали в telegram-канале «Песочин — безопасная громада».

Песочинцы опубликовали видео, снятое местным жителем.

«Похоже, у нас «травонули» речку или что-то произошло. Нереальная куча мертвой рыбы», — комментирует автор видео за кадром.