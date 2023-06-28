В реке Уды под Харьковом — массовый мор рыбы (видео)
Фото: скрин
О большом количестве мертвой рыбы в реке Уды сообщили жители Песочинской громады.
«На р. Уды массовый мор рыбы. Не ясно, чем он вызван, поэтому советуем воздержаться от купания в реке в этом районе и ниже по течению. Призываем соответствующие госорганы и местное самоуправление выяснить причины ситуации ради безопасности местного населения и сохранения экосистемы реки», — написали в telegram-канале «Песочин — безопасная громада».
Песочинцы опубликовали видео, снятое местным жителем.
«Похоже, у нас «травонули» речку или что-то произошло. Нереальная куча мертвой рыбы», — комментирует автор видео за кадром.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О большом количестве мертвой рыбы в реке Уды сообщили жители Песочинской громады".