У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)
Про велику кількість мертвої риби в річці Уди повідомили мешканці Пісочинської громади.
“На р. Уди масовий мор риби. Не ясно чим він викликаний, тому радимо утриматись від купання в річці в цьому районі та нижче за течією. Закликаємо відповідні держоргани та місцеве самоврядування з’ясувати причини цієї ситуації заради безпеки місцевого населення та збереження екосистеми річки!” – написали в телеграм-каналі “Пісочин – безпечна громада”.
Пісочинці опублікували відео, зняте місцевим мешканцем.
“Схоже, у нас “травонули” річку чи щось сталося. Нереальна купа мертвої риби”, – коментує автор відео за кадром.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 10:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про велику кількість мертвої риби в річці Уди повідомили мешканці Пісочинської громади".