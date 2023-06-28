У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)

Про велику кількість мертвої риби в річці Уди повідомили мешканці Пісочинської громади.

“На р. Уди масовий мор риби. Не ясно чим він викликаний, тому радимо утриматись від купання в річці в цьому районі та нижче за течією. Закликаємо відповідні держоргани та місцеве самоврядування з’ясувати причини цієї ситуації заради безпеки місцевого населення та збереження екосистеми річки!” – написали в телеграм-каналі “Пісочин – безпечна громада”.

Пісочинці опублікували відео, зняте місцевим мешканцем.

“Схоже, у нас “травонули” річку чи щось сталося. Нереальна купа мертвої риби”, – коментує автор відео за кадром.