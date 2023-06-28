Live
  • Середа 28.06.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)

Події 10:39   28.06.2023
Оксана Горун
У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)

Про велику кількість мертвої риби в річці Уди повідомили мешканці Пісочинської громади.

На р. Уди масовий мор риби. Не ясно чим він викликаний, тому радимо утриматись від купання в річці в цьому районі та нижче за течією. Закликаємо відповідні держоргани та місцеве самоврядування з’ясувати причини цієї ситуації заради безпеки місцевого населення та збереження екосистеми річки!” – написали в телеграм-каналі “Пісочин – безпечна громада”.

Пісочинці опублікували відео, зняте місцевим мешканцем.

“Схоже, у нас “травонули” річку чи щось сталося. Нереальна купа мертвої риби”, – коментує автор відео за кадром.

Читайте також: На Дніпрі масово гине риба через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

Автор: Оксана Горун
Популярно
Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл
Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл
28.06.2023
На Харківщині судитимуть бойовика “ДНР”, пораненого під час обстрілу
На Харківщині судитимуть бойовика “ДНР”, пораненого під час обстрілу
28.06.2023
У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)
У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)
28.06.2023
Харків’янин очолив “Укроборонпром”
Харків’янин очолив “Укроборонпром”
28.06.2023
Контрнаступ: ISW повідомив, що відбувається на півдні й у Антонівського моста
Контрнаступ: ISW повідомив, що відбувається на півдні й у Антонівського моста
28.06.2023
Зеленський вручив нагороду воїну харківської 92 ОМБр (фото)
Зеленський вручив нагороду воїну харківської 92 ОМБр (фото)
28.06.2023

Новини за темою:

12:16
РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців
15:33
На Харківщині підприємець розводив рибу у незаконно зайнятому водосховищі
12:32
У підприємця на Харківщині забрали через суд 24 га ставку: причина
14:12
У Дніпрі масово гине риба внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС
10:46
На Харківщині підприємство розводить рибу в незаконно зайнятому ставку

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 10:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про велику кількість мертвої риби в річці Уди повідомили мешканці Пісочинської громади".