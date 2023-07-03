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Мор рыбы в реке Уды под Харьковом: погибли более 2 тыс рыб – госэкоинспекция

Общество 16:02   03.07.2023
Виктория Яковенко
Мор рыбы в реке Уды под Харьковом: погибли более 2 тыс рыб – госэкоинспекция Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Специалисты экоинспекции обследовали реку Уды, где обнаружили массовый мор рыбы. Там зафиксировали факт гибели 2189 экземпляров рыбы и 5 уток.

В частности, погибли gkjndf — 411 экз., линь — 8 экз., ерш — 44 экз., бычок — 3 экз., сом — 5 экз., лещ — 6 экз., судак — 2 экз., щука — 25 экз., карась — 2 экз., окунь — 1683 экз., а также 5 уток. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Общая площадь скопления погибшей рыбы составила 32 м. кв.

В экоинспекции добавили, что вода в реке мутного цвета, имеет неприятный запах, а в местах скопления погибшей рыбы обнаружили пятна масляной консистенции.

Пробы воды отобрали для лабораторных исследований.

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Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты экоинспекции обследовали реку Уды, где обнаружили массовый мор рыбы. Там зафиксировали факт гибели 2189 экземпляров рыбы и 5 уток.".