Мор рыбы в реке Уды под Харьковом: прокуратура начала следствие

Харьковская областная прокуратура сообщила, что на поверхности воды в реке Уды обнаружили масляные пятна. Пробы воды уже взяли.

«На место выехали прокуроры, следователи и представители контролирующих органов. На поверхности воды обнаружены масляные пятна, которые, вероятно, стали причиной гибели рыбы и диких уток.

При осмотре места происшествия специалистами экологической инспекции отобраны пробы воды для проведения соответствующих исследований», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также специалисты забрали для исследования в лаборатории трупы уток и рыбы, которые обнаружили в воде. Их изучат, чтобы установить причины гибели. После этого назначат судебные экспертизы.

«Харьковской окружной прокуратурой Харьковской области внесены сведения в ЕРДР по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды», — проинформировали прокуроры.