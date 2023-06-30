Live
  • Пятница 30.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Мор рыбы в реке Уды под Харьковом: прокуратура начала следствие

Происшествия 10:16   30.06.2023
Оксана Горун
Мор рыбы в реке Уды под Харьковом: прокуратура начала следствие

Харьковская областная прокуратура сообщила, что на поверхности воды в реке Уды обнаружили масляные пятна. Пробы воды уже взяли.

«На место выехали прокуроры, следователи и представители контролирующих органов. На поверхности воды обнаружены масляные пятна, которые, вероятно, стали причиной гибели рыбы и диких уток.
При осмотре места происшествия специалистами экологической инспекции отобраны пробы воды для проведения соответствующих исследований», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также специалисты забрали для исследования в лаборатории трупы уток и рыбы, которые обнаружили в воде. Их изучат, чтобы установить причины гибели. После этого назначат судебные экспертизы.

Читайте также: В реке Уды под Харьковом — массовый мор рыбы (видео)

«Харьковской окружной прокуратурой Харьковской области внесены сведения в ЕРДР по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды», — проинформировали прокуроры.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харькова появится еще один город-побратим
У Харькова появится еще один город-побратим
29.06.2023
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
30.06.2023
Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
30.06.2023
Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы
Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы
30.06.2023
Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
29.06.2023
Полиция показала, чем оторвало пальцы подростку на Харьковщине (фото)
Полиция показала, чем оторвало пальцы подростку на Харьковщине (фото)
30.06.2023

Новости по теме:

09:21
Дорожники в Харькове разворовали 2,6 млн: прокуратура требует вернуть
19:50
В Харькове требуют вернуть 450 тыс. грн бюджетных денег, переплаченных за свет
12:05
Харьковчанка ответит за пост о «справедливой ненависти РФ к полоумной Украине»
11:14
Землю в Харькове стоимостью около 600 тыс грн незаконно отдали физлицу
09:38
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Мор рыбы в реке Уды под Харьковом: прокуратура начала следствие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 10:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что на поверхности воды в реке Уды обнаружили масляные пятна. Пробы воды уже взяли".