Мор рыбы в реке Уды под Харьковом: прокуратура начала следствие
Харьковская областная прокуратура сообщила, что на поверхности воды в реке Уды обнаружили масляные пятна. Пробы воды уже взяли.
«На место выехали прокуроры, следователи и представители контролирующих органов. На поверхности воды обнаружены масляные пятна, которые, вероятно, стали причиной гибели рыбы и диких уток.
При осмотре места происшествия специалистами экологической инспекции отобраны пробы воды для проведения соответствующих исследований», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Также специалисты забрали для исследования в лаборатории трупы уток и рыбы, которые обнаружили в воде. Их изучат, чтобы установить причины гибели. После этого назначат судебные экспертизы.
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«Харьковской окружной прокуратурой Харьковской области внесены сведения в ЕРДР по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды», — проинформировали прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что на поверхности воды в реке Уды обнаружили масляные пятна. Пробы воды уже взяли".