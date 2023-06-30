Мор риби в річці Уди під Харковом: прокуратура розпочала слідство

Харківська обласна прокуратура повідомила, що на поверхні води в річці Уди виявили масляні плями. Проби води вже взяли.

“На місце виїхали прокурори, слідчі поліції та представники контролюючих органів. На поверхні води виявлено масляні плями, які ймовірно стали причиною загибелі риби та диких качок. Під час огляду місця події спеціалістами екологічної інспекції відібрано проби води для проведення відповідних досліджень”,

— повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Також фахівці забрали для дослідження в лабораторії трупи качок та риби, які виявили у воді. Їх вивчать, щоби встановити причини загибелі. Після цього призначать судові експертизи.

“Харківською окружною прокуратурою Харківської області внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля”, – поінформували прокурори.