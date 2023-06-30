Live
  • П’ятниця 30.06.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Мор риби в річці Уди під Харковом: прокуратура розпочала слідство

Події 10:16   30.06.2023
Оксана Горун
Мор риби в річці Уди під Харковом: прокуратура розпочала слідство

Харківська обласна прокуратура повідомила, що на поверхні води в річці Уди виявили масляні плями. Проби води вже взяли.

“На місце виїхали прокурори, слідчі поліції та представники контролюючих органів. На поверхні води виявлено масляні плями, які ймовірно стали причиною загибелі риби та диких качок. Під час огляду місця події спеціалістами екологічної інспекції відібрано проби води для проведення відповідних досліджень”,
повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Також фахівці забрали для дослідження в лабораторії трупи качок та риби, які виявили у воді. Їх вивчать, щоби встановити причини загибелі. Після цього призначать судові експертизи.

Читайте також: У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)

“Харківською окружною прокуратурою Харківської області внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля”, – поінформували прокурори.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Знаменита 93-тя бригада “Холодний Яр” отримала сучасні авто та дрони від “АТБ”
Знаменита 93-тя бригада “Холодний Яр” отримала сучасні авто та дрони від “АТБ”
30.06.2023
Мор риби в річці Уди під Харковом: прокуратура розпочала слідство
Мор риби в річці Уди під Харковом: прокуратура розпочала слідство
30.06.2023
Дорожники у Харкові розікрали 2,6 млн: прокуратура вимагає повернути
Дорожники у Харкові розікрали 2,6 млн: прокуратура вимагає повернути
30.06.2023
НМТ: на Харківщині понад 229 осіб отримали по 200 балів
НМТ: на Харківщині понад 229 осіб отримали по 200 балів
30.06.2023
Дані ISW про контрнаступ: ЗСУ рухаються, блогери РФ плутаються у свідченнях
Дані ISW про контрнаступ: ЗСУ рухаються, блогери РФ плутаються у свідченнях
30.06.2023
Нічний ракетно-авіаційний удар та обстріли Харківщини: зведення Генштабу
Нічний ракетно-авіаційний удар та обстріли Харківщини: зведення Генштабу
30.06.2023

Новини за темою:

09:21
Дорожники у Харкові розікрали 2,6 млн: прокуратура вимагає повернути
19:50
У Харкові вимагають повернути 450 тис. грн коштів, переплачених за світло
12:05
61-річна харків’янка погоріла на дописі про “полоумную Украину”
11:14
Землю в Харкові вартістю майже 600 тис грн незаконно віддали фізособі
09:38
Удар трьома ракетами С-300 по Чугуєву: прокуратура показала наслідки (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мор риби в річці Уди під Харковом: прокуратура розпочала слідство»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що на поверхні води в річці Уди виявили масляні плями. Проби води вже взяли".