Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин – екоінспекція
Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області
Фахівці екоінспекції обстежили річку Уди, де виявили масовий мор риби. Там зафіксували факт загибелі 2189 екземплярів риби та 5 качок.
Зокрема, загинули плітка – 411 екз., лин – 8 екз., йорш – 44 екз., бичок – 3 екз, сом – 5 екз., лящ – 6 екз., судак – 2 екз., щука – 25 екз., карась – 2 екз., окунь – 1 683 екз, а також 5 качок. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.
Загальна площа скупчення загиблої риби склала 32 м. кв.
В екоінспекції додали, що вода в річці мутного кольору, має неприємний запах, а в місцях скупчення загиблої риби виявлені плями масляної консистенції.
Проби води відібрали для лабораторних досліджень.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 16:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці екоінспекції обстежили річку Уди, де виявили масовий мор риби. Там зафіксували факт загибелі 2189 екземплярів риби та 5 качок.".