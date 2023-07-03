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Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин – екоінспекція

Суспільство 16:02   03.07.2023
Вікторія Яковенко
Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин – екоінспекція Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

Фахівці екоінспекції обстежили річку Уди, де виявили масовий мор риби. Там зафіксували факт загибелі 2189 екземплярів риби та 5 качок.

Зокрема, загинули плітка – 411 екз., лин – 8 екз., йорш – 44 екз., бичок – 3 екз, сом – 5 екз., лящ – 6 екз., судак – 2 екз., щука – 25 екз., карась – 2 екз., окунь – 1 683 екз, а також 5 качок. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

Загальна площа скупчення загиблої риби склала 32 м. кв.

В екоінспекції додали, що вода в річці мутного кольору, має неприємний запах, а в місцях скупчення загиблої риби виявлені плями масляної консистенції.

Проби води відібрали для лабораторних досліджень.

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Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці екоінспекції обстежили річку Уди, де виявили масовий мор риби. Там зафіксували факт загибелі 2189 екземплярів риби та 5 качок.".