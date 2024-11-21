Рыба погибла в озере в Харькове: в воде могут быть химические вещества

18 ноября в озере Калдыбань вблизи улицы Молодежная в Индустриальном районе зафиксировали мор рыбы.

Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, в общем погибли 15 рыб: 14 толстолобов и карп.

«Погибшая рыба была сосредоточена в верховье озера. При этом у воды есть резкий неприятный запах, что может свидетельствовать о наличии в воде химических веществ», — говорится в сообщении.

Ориентировочная сумма ущерба составила 54 638 гривен. Специалисты проинформировали об этом факте соответствующие службы.