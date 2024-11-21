Рыба погибла в озере в Харькове: в воде могут быть химические вещества
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
18 ноября в озере Калдыбань вблизи улицы Молодежная в Индустриальном районе зафиксировали мор рыбы.
Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, в общем погибли 15 рыб: 14 толстолобов и карп.
«Погибшая рыба была сосредоточена в верховье озера. При этом у воды есть резкий неприятный запах, что может свидетельствовать о наличии в воде химических веществ», — говорится в сообщении.
Ориентировочная сумма ущерба составила 54 638 гривен. Специалисты проинформировали об этом факте соответствующие службы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мор, озеро, рыба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 ноября в озере Калдыбань вблизи улицы Молодежная в Индустриальном районе зафиксировали мор рыбы.".