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Рыба погибла в озере в Харькове: в воде могут быть химические вещества

Общество 15:17   21.11.2024
Виктория Яковенко
Рыба погибла в озере в Харькове: в воде могут быть химические вещества Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

18 ноября в озере Калдыбань вблизи улицы Молодежная в Индустриальном районе зафиксировали мор рыбы.

Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, в общем погибли 15 рыб: 14 толстолобов и карп.

«Погибшая рыба была сосредоточена в верховье озера. При этом у воды есть резкий неприятный запах, что может свидетельствовать о наличии в воде химических веществ», — говорится в сообщении.

Ориентировочная сумма ущерба составила 54 638 гривен. Специалисты проинформировали об этом факте соответствующие службы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 ноября в озере Калдыбань вблизи улицы Молодежная в Индустриальном районе зафиксировали мор рыбы.".