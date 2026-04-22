Заморозки, шквалы, гроза: погода в Харькове и области на 23 апреля

В четверг, 23 апреля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем дождь, местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки, днем – от 7 до 12 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки до 3 градусов, днем – 7-12 тепла.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный – 9-14 м/с, утром и днем порывы – 15-20 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что быстрого потепления ждать не стоит: оно вероятно лишь в начале мая.

