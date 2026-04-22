Заморозки, шквали, гроза: погода в Харкові та області на 23 квітня

Погода 20:58   22.04.2026
Елена Нагорная
У четвер, 23 квітня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень дощ, місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 7 до 12 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до 3 градусів, вдень – 7-12 тепла.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний – 9-14 м/с, вранці та вдень пориви – 15-20 м/с.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що швидкого потепління чекати не варто: воно ймовірне лише на початку травня.

Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер

Солодощі з наркотиками: скандальні кафе-шопи U420 закрили в Харкові (відео)
Солодощі з наркотиками: скандальні кафе-шопи U420 закрили в Харкові (відео)
22.04.2026, 19:41
У Харкові було чутно вибухи: ПС попереджали про швидкісну ціль на місто
У Харкові було чутно вибухи: ПС попереджали про швидкісну ціль на місто
22.04.2026, 19:01
“Жодної копійки”: антидронові сітки на Харківщині монтують без фінансування
“Жодної копійки”: антидронові сітки на Харківщині монтують без фінансування
22.04.2026, 20:29
Новини Харкова – головне 22 квітня: що відбувається у Богодухові, удар БпЛА
Новини Харкова – головне 22 квітня: що відбувається у Богодухові, удар БпЛА
22.04.2026, 19:53
Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
22.04.2026, 18:10

22.04.2026
“Жодної копійки”: антидронові сітки на Харківщині монтують без фінансування
22.04.2026
Солодощі з наркотиками: скандальні кафе-шопи U420 закрили в Харкові (відео)
22.04.2026
У Харкові було чутно вибухи: ПС попереджали про швидкісну ціль на місто
22.04.2026
Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)
22.04.2026
Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)


Якщо вам цікава новина: «Заморозки, шквали, гроза: погода в Харкові та області на 23 квітня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

