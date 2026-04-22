Заморозки, шквали, гроза: погода в Харкові та області на 23 квітня
У четвер, 23 квітня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень дощ, місцями гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 7 до 12 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до 3 градусів, вдень – 7-12 тепла.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний – 9-14 м/с, вранці та вдень пориви – 15-20 м/с.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що швидкого потепління чекати не варто: воно ймовірне лише на початку травня.
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 20:58;