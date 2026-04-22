Месяц концертов топ-музыкантов: KharkivMusicFest стартует в Харькове

KharkivMusicFest стартует в Харькове 24 апреля и продлится почти месяц.

Открывать фестиваль будет Национальный президентский оркестр под управлением Максима Гусака. В программе: «Простая симфония» Бенджамина Бриттена, «Carpe Diem» Олега Безбородько и «Симфония №1» Густава Малера, рассказали МГ «Объектив» в благотворительном фонде громады Харькова «Толока».

Далее — почти месяц концертов, премьер и специальных событий:

• 26 апреля — Элегия для композитора. Презентация антологии камерных и фортепианных произведений Федора Якименко к 150-летию со дня рождения.

• 28 апреля — концерт Мирославы Которович «BoGoDar». Это концерт-посвящение отцу солистки — украинскому скрипачу Богодару Которовичу.

• 7 мая — выступление детского оркестра KharkivMusicFest — совместного проекта фестиваля KharkivMusicFest и ХНАТОБа. Дирижеры концерта — Флориан Райтнер (Австрия), Юрий Яковенко (Украина).

• 11 мая — концерт «Сила и свет» симфонического оркестра Львовской национальной филармонии. В программе: «Героическая увертюра» Виктора Косенко, «Гуцульский триптих» Мирослава Скорика, «Концерт для фортепиано с оркестром» Анатолия Кос-Анатольского. Дирижер – Сергей Хоровец (Украина). Солист — Артур Остапчук (фортепиано, Украина).

• 14 мая — камерная программа «Танго, скерцо и ноктюрн». В центре — диалог альта и фортепиано, открывающий новые оттенки музыки Иоганнеса Брамса, Бориса Лятошинского, Валентина Сильвестрова, Астора Пьяццоллы, а также современных авторов — Владимира Загорцева и Золтана Алмаши. На сцене — Екатерина Супрун (альт, Германия), Максим Шадько (фортепиано, Украина).

• 18 мая — акустический перформанс «Ландшафты Сильвестрова» Аллы Загайкевич — украинского композитора, автора многочисленных музыковедческих статей в научных сборниках, обладательницы многих наград.

• 19 мая — импровизационный электроакустический концерт «Микротоновые экспрессии» творческого дуэта Войт & Мануляк, в центре которого неконвенциональные техники игры на харьковской бандуре встречаются с трансформацией звука в реальном времени и текучими текстурами аналоговых синтезаторов. Для тех, кто готов к музыке, которой еще не слышал.

• 21 мая — финальный концерт с участием Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Дирижировать будет Леонард Ваккер (Германия) — молодой немецкий дирижер. Он является лауреатом международного конкурса дирижеров Juventudes Musicales de España и работал с ведущими оркестрами Германии и Испании.

Кроме концертной программы, в рамках фестиваля традиционно запланированы Art Therapy Days – уикенд, наполненный арт-терапевтическими мероприятиями для широкой аудитории. Также планируется новый формат встреч на тему «Искусство и война».

«Мы сознательно остаемся в Харькове, — говорит президент фестиваля Сергей Политучий. — Это наш город, наш дом, и для нас важно, чтобы здесь звучала музыка, пульсировала жизнь».

Все концерты будут проходить в безопасных локациях. Учитывая ситуацию с безопасностью, возможны незначительные изменения в программе. Вход на события — по обязательному свободному донату и по предварительной регистрации. Детали и регистрация — на странице фестиваля KharkivMusicFest в Facebook.