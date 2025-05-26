Веснянки и другие обрядовые песни: харьковчан зовут на интерактивный концерт
Очередное событие KharkivMusicFest — в среду, 28 мая, состоится интерактивный концерт фольклорной группы «Муравский шлях».
Как рассказали МГ «Объектив» в Благотворительном фонде громады Харькова «Толока», который является организатором фестиваля, «Муравский шлях», известный аутентичным воспроизведением традиционной музыки Харьковщины, откроет двери к культурному наследию, которое передавалось из поколения в поколение — через песню, голос, обряд.
Коллектив неоднократно выступал на международных этнофорумах как олицетворение нематериального наследия Слобожанщины. Вечер пройдет в формате интерактивного концерта: гости смогут не только слушать, но и петь вместе. В программе — веснянки и другие обрядовые песни, а также игры.
«Мы не стилизуем — мы поем так, как было. Это не реконструкция — это жизнь», — говорят участники группы.
Событие состоится в безопасном пространстве. Начало концерта в 17:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Больше информации — на Facebook-странице KharkivMusicFest.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 20:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередное событие KharkivMusicFest — в среду, 28 мая, состоится интерактивный концерт фольклорной группы «Муравский шлях».".