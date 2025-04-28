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Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — стартует KharkivMusicFest

Культура 21:57   28.04.2025
Елена Нагорная
Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — стартует KharkivMusicFest Фото: Елена Нагорная

KharkivMusicFest 2025 откроется 2 мая концертом Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» и звездных исполнителей, среди которых скрипачка Богдана Пивненко.

Как рассказали МГ «Объектив» в Благотворительном фонде громады Харькова «Толока», который является организатором фестиваля, в мае-июне город наполнится музыкой, которая поможет почувствовать, понять и переосмыслить собственные внутренние и общественные переживания.

Концерт-открытие 2 мая объединит три масштабные произведения выдающихся композиторов современности, среди которых двое украинцев — Валентин Бибик и Александр Родин.

Изюминкой концерта станет премьерное исполнение в Украине «Писем к друзьям» — цикла Гии Канчели, современного композитора, чья музыка звучит на всех континентах. Это произведение для кларнета с оркестром, которое сам композитор назвал «музыкальными письмами к потерянному миру». Цикл состоит из 25 миниатюр — каждая из них является своеобразным посланием друзьям-соотечественникам.

Симфония-концерт для скрипки и альта — одно из самых значительных произведений харьковского композитора мирового уровня Валентина Бибика, сочетающее модернизм и глубокую эмоциональность. Данное произведение не исполнялось в Харькове с момента его написания в 1986 году.

«После прочтения Лавкрафта» Александра Родина — мистическое, атмосферное произведение для струнных. Оно никогда не звучало в Харькове, поэтому слушателей также ждет премьера.

Как отмечают организаторы, гостей ждут многочисленные события, среди которых оркестровые и камерные концерты, интерактивы, театральные представления, показы фильмов и встречи с известными художниками.

«Процесс возрождения украинской культуры, нации продолжается прямо сейчас, и фестиваль является одним из его инструментов, который помогает репрезентовать уникальность и богатство нашей культуры, популяризировать ее и расширять горизонты, в конце концов, формировать культурную экосистему, которая взаимодействует с аудиторией и влияет на будущее», — отметил президент KharkivMusicFest Сергей Политучий.

Закрытие фестиваля — 10 июня, перед харьковчанами выступит Президентский симфонический оркестр. Подробно ознакомиться с программой можно на сайте KharkivMusicFest или на странице в Facebook.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 21:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "KharkivMusicFest 2025 откроется 2 мая концертом Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» и звездных исполнителей, среди которых скрипачка Богдана Пивненко.".