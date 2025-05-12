Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт

Очередное событие состоится в Харькове в рамках KharkivMusicFest. 13 мая концерт дает детский симфонический оркестр фестиваля.

Как рассказали МГ «Объектив» в Благотворительном фонде громады Харькова «Толока», который является организатором фестиваля, детский симфонический оркестр KharkivMusicFest был создан в 2018 году. Его цель — дать одаренным детям Харькова возможность развивать свой талант, взаимодействовать, расти во вдохновляющем сообществе.

В программе концерта — произведения от Вивальди и Сен-Санса до современной украинской музыки. За дирижерским пультом — Юрий Яковенко. Солисты — юные музыканты: Мария Однолькина, Маргарита Воликова, Варвара Касьянова (скрипка), Савелий Чернявский (валторна), Артур Сугатов (контрабас), Андрей Москалик (труба).

Событие состоится в безопасном пространстве. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Больше информации — на Facebook-странице KharkivMusicFest.