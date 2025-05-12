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Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт

Культура 18:11   12.05.2025
Елена Нагорная
Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт KharkivMusicFest

Очередное событие состоится в Харькове в рамках KharkivMusicFest. 13 мая концерт дает детский симфонический оркестр фестиваля.

Как рассказали МГ «Объектив» в Благотворительном фонде громады Харькова «Толока», который является организатором фестиваля, детский симфонический оркестр KharkivMusicFest был создан в 2018 году. Его цель — дать одаренным детям Харькова возможность развивать свой талант, взаимодействовать, расти во вдохновляющем сообществе.

В программе концерта — произведения от Вивальди и Сен-Санса до современной украинской музыки. За дирижерским пультом — Юрий Яковенко. Солисты — юные музыканты: Мария Однолькина, Маргарита Воликова, Варвара Касьянова (скрипка), Савелий Чернявский (валторна), Артур Сугатов (контрабас), Андрей Москалик (труба).

Событие состоится в безопасном пространстве. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Больше информации — на Facebook-странице KharkivMusicFest.

Читайте также: Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — стартует KharkivMusicFest

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 18:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередное событие состоится в Харькове в рамках KharkivMusicFest. 13 мая концерт дает детский симфонический оркестр фестиваля.".