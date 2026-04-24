Напоминание о лучших временах в Харькове: стартовал KharkivMusicFest (видео)

24 апреля в Харькове — праздник музыки. Несмотря на обстрелы и закрытие большинства культурных пространств, в городе проходит KharkivMusicFest.

«История про будущее» — лозунг фестиваля 2026 года разместили на его главной сцене, конечно же, в подземном пространстве. KharkivMusicFest, который стал визиткой города еще в мирные времена, продолжает жить в условиях обстрелов и воздушных тревог. Мероприятия в 2026 году запланированы на месяц вперед.

«Фокус в нашей истории о будущем будет на классической музыке. На музыке украинской, конечно, потому что в каждом произведении, которое мы выбирали очень тщательно с каждым коллективом, есть этот посыл в будущее. Например, скажем, Первая симфония как первое произведение, как первая любовь, как первый диктант, написанный ребенком. И он закладывает то, что будет развиваться потом, впоследствии, в течение жизни. Таких первых произведений, их несколько», — рассказывает Юлия Николаевская, программный директор KharkivMusicFest.

Среди произведений украинских композиторов, вошедших в программу, Николаевская отметила «Героическую увертюру» Виктора Косенко. Ее композитор написал в Советской Украине — к 15-летию Октябрьского переворота.

«Украинский композитор писал ее, конечно, «к октябрю», к октябрьской годовщине, но сейчас мы совершенно по-другому слышим это произведение. И героические нотки, героические интонации, — они вечны. Эта классика нам говорит именно о том, что есть вещи, которые неизменны», — объяснила выбор программный директор.

Идею «Истории о будущем», принятую фестивалем, поддерживает и участие в нем детского оркестра KharkivMusicFest — совместного проекта KharkivMusicFest и ХНАТОБа. А также — двухдневная программа современной электроакустической музыки.

«Приедет известная композитор Алла Загайкевич и также не менее известный украинский электроакустический композитор Остап Мануляк, который будет играть вместе с бандурой, с такой традиционной бандурой — опять-таки, можно сказать, посол нашей бандуры в мире Владимир Войт. И у них будет экспериментальная музыка», — анонсировала Николаевская.

Для зрителей мероприятия KharkivMusicFest остаются бесплатными. При этом желающие смогут сделать донаты.

«Эти донаты действительно идут на хорошие дела. К примеру, в поддержку детского симфонического оркестра. Например, струны заменить даже не на шикарной скрипке – это довольно ценная вещь. Именно на такую, ​​абсолютно бытовую вещь, также постоянно требуются средства. Знаете, история того, что в Харькове работает детский симфонический оркестр – она возбуждает мысли. Недавно нам прислали небольшой донат именно в поддержку детского симфонического оркестра обычные, просто рядовые немецкие граждане. Просто услышали, что такое есть в Харькове, и с удовольствием собрали определенные средства, передали. Поэтому мы должны работать. Это вдохновляет весь мир и это вдохновляет нас», — подчеркнула программный директор KharkivMusicFest.

Соучредитель и президент фестиваля Сергей Политучий уверен, что это мероприятие для харьковчан сейчас — как глоток свежего воздуха.

«Это праздник жизни, несмотря на войну — ужасную, жестокую. Это возможность социализации людям, уставшим от страхов, уставшим от одиночества. И это как бы напоминание о лучших временах в нашем любом городе Харькове», — подытожил Политучий.