«Люди ментально разгружаются»: в метро Харькова проходит дискотека (видео)

Культура 13:38   11.04.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
Дискотеку на станции метро «Исторический музей» в Харькове организовал 11 апреля диджей Дмитрий Чубаков (Dj Mr.DiVibe). По его убеждению, такие мероприятия во время войны помогают людям ментально разгрузиться и вдохновиться на будущее.

Как рассказал Чубаков МГ «Объектив», идея проводить такие антистресс-вечеринки родилась этой зимой во время блекаутов.

«Впервые мы сделали на Киевском море. И мы увидели с друзьями, что это людям очень нравится. Они отдыхают, они ментально разгружаются и вдохновляются на будущую жизнь, на следующие дни. И мы поняли, что это нужно, и начали делать. И сейчас уже поехали по городам», — рассказал диджей.

По его словам, в Харьков организаторы приехали, потому что их очень много звали именно харьковчане.

«В Instagram, Facebook, в Twitter писали нам. Поэтому мы очень долго пытались договориться с властями. Нам дали добро, и мы сразу приехали. Это прифронтовой город, очень трудно что-то здесь проводить. Но нам выделили метро, так что здесь безопасно», — отметил Чубаков.


Диджей добавил, что в прошлом работал звукорежиссером и ездил по всей Украине. Харьков, по его воспоминаниям, — самый чистый город Украины.

«Мне он очень нравится, и харьковчане дружелюбные. Мне атмосфера города очень нравится, она спокойнее, чем Киев», — добавил он.

Dj Mr.DiVibe также обратился к харьковчанам: «Любимые друзья, берегите себя. Все равно придет победа, и мы будем ее праздновать. Уже не в метро, а где-то там в парке, где-то на улице».

Читайте также: Зайчики и крашенки: дизайны Карточки харьковчанина создали к Пасхе

Популярно
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
10.04.2026, 19:17
Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем
Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем
11.04.2026, 09:54
Сегодня 11 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 апреля 2026: какой праздник и день в истории
11.04.2026, 06:00
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь, успехи ВСУ, детсад
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь, успехи ВСУ, детсад
11.04.2026, 11:53
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
10.04.2026, 18:49
«Люди ментально разгружаются»: в метро Харькова проходит дискотека (видео)
«Люди ментально разгружаются»: в метро Харькова проходит дискотека (видео)
11.04.2026, 13:38

