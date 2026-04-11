«Люди ментально разгружаются»: в метро Харькова проходит дискотека (видео)

Дискотеку на станции метро «Исторический музей» в Харькове организовал 11 апреля диджей Дмитрий Чубаков (Dj Mr.DiVibe). По его убеждению, такие мероприятия во время войны помогают людям ментально разгрузиться и вдохновиться на будущее.

Как рассказал Чубаков МГ «Объектив», идея проводить такие антистресс-вечеринки родилась этой зимой во время блекаутов.

«Впервые мы сделали на Киевском море. И мы увидели с друзьями, что это людям очень нравится. Они отдыхают, они ментально разгружаются и вдохновляются на будущую жизнь, на следующие дни. И мы поняли, что это нужно, и начали делать. И сейчас уже поехали по городам», — рассказал диджей.

По его словам, в Харьков организаторы приехали, потому что их очень много звали именно харьковчане.

«В Instagram, Facebook, в Twitter писали нам. Поэтому мы очень долго пытались договориться с властями. Нам дали добро, и мы сразу приехали. Это прифронтовой город, очень трудно что-то здесь проводить. Но нам выделили метро, так что здесь безопасно», — отметил Чубаков.



Диджей добавил, что в прошлом работал звукорежиссером и ездил по всей Украине. Харьков, по его воспоминаниям, — самый чистый город Украины.

«Мне он очень нравится, и харьковчане дружелюбные. Мне атмосфера города очень нравится, она спокойнее, чем Киев», — добавил он.

Dj Mr.DiVibe также обратился к харьковчанам: «Любимые друзья, берегите себя. Все равно придет победа, и мы будем ее праздновать. Уже не в метро, а где-то там в парке, где-то на улице».