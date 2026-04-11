«Люди ментально розвантажуються»: у метро Харкова проходить дискотека (відео)

Дискотеку на станції метро “Історичний музей” у Харкові організував 11 квітня діджей Дмитро Чубаков (Dj Mr. DiVibe). На його переконання, такі заходи під час війни допомагають людям ментально розвантажитися та надихнутися на майбутнє.

Як розповів Чубаков у коментарі МГ “Об’єктив”, ідея проводити такі антистрес-вечірки народилася цієї зими під час блекаутів.



“Вперше ми зробили на Київському морі. І ми побачили з друзями, що це людям дуже до вподоби. Вони відпочивають, вони ментально розвантажуються і надихаються на майбутнє життя, на наступні дні. І ми зрозуміли, що це потрібно і почали робити. І зараз вже поїхали по містах”, — розповів діджей.

За його словами, до Харкова організатори приїхали, тому що їх дуже багато кликали саме харків’яни.

“В інстаграмі, фейсбуці, у твіттері писали нам. Тож ми намагались дуже довго домовитись з владою. Нам дали добро, то ми одразу і приїхали. Це прифронтове місто, дуже важко щось тут проводити. Але нам виділили метро, тож тут безпечно”, — зазначив Чубаков.



Діджей додав, що в минулому працював звукорежисером і їздив по всій Україні. Харків, за його спогадами, – найчистіше місто України.

“Мені воно дуже подобається, і харків’яни дружні. Мені атмосфера міста дуже подобається, вона спокійніша, ніж Київ”, — додав він.

Dj Mr.DiVibe також звернувся до харків’ян: “Любі друзі, бережіть себе. Все одно прийде перемога, і ми будемо її святкувати. Вже не в метро, а десь там в парку, десь на вулиці”.