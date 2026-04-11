Зайчики та крашанки: дизайни Картки харків’янина створили до Великодня
Нові дизайни доступні для цифрової Картки харків’янина в мобільному застосунку “Open Kharkiv” .
“Ми знаємо, як ви любите кастомізувати свою Картку харків’янина, тому підготували особливий сюрприз. Зустрічайте – колекція святкових дизайнів «Великодні скіни»! Тепер на твоїй цифровій картці оселилися пухнасті зайчики та яскраві крашанки, щоб додавати світла та усмішок кожного разу, коли ти користуєшся сервісами міста”, – пишуть у телеграм-каналі проєкту.
Оновити дизайн можна у застосунку “Open Kharkiv”.
Загалом до проєкту «Картка харків’янина» вже приєдналися 150 партнерів у 12 категоріях — від медичних послуг та аптек до магазинів та спортивних клубів. Роздано 527 тисяч карток. Фізичну картку можна отримати офлайн у будь-якому Центрі надання адмінпослуг або Управлінні соцзахисту, а також оформити онлайн через застосунок «Open Kharkiv» або Портал електронних сервісів міста.
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 09:23;