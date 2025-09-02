«Зробили не для галочки»: Терехов вручив спеціальні «Картки харків’янина»

Перші 40 спеціальних «Карток харків’янина» отримали 2 вересня ветерани та члени сімей загиблих захисників.

Для військових, ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих розробили окремий дизайн «Картки харків’янина», яка виконує всі функції стандартної, але має додаткові пільги та знижки від партнерів, пише пресслужба мерії.

У публікації наголошують, що перед запуском ініціативи міська влада провела серію консультацій з ветеранськими організаціями, вислухала їхні побажання та саме на їхній основі домовилася з компаніями-партнерами про розширені знижки.

«Ми зробили цю картку не для галочки, а щоб вона реально працювала, – коментує мер Ігор Терехов. – Тут є знижки на медичні послуги, реабілітацію, товари для військових, навчання та відпочинок. До ініціативи долучилося дуже багато підприємств, і їх кількість зростатиме. Це результат спільної роботи міської влади, бізнесу та ветеранської спільноти. Ми й надалі будемо розширювати програму, додавати нових партнерів і нові можливості. Наше завдання – зробити все, аби ветерани та їхні родини відчували підтримку громади щодня».

Загалом до проєкту вже долучилися понад 140 партнерів у 12 категоріях – від медичних послуг і аптек до магазинів, АЗК та спортивних клубів. Завдяки цьому власники «X-card» щомісяця економлять загалом понад 2 мільйони гривень. А для військових діють додаткові привілеї: підвищені знижки на медичні послуги, літературу, страхування, товари військового призначення, а також нові пропозиції від фітнес-клубів та навчальних платформ. Картку можна отримати офлайн у будь-якому ЦНАПі чи управлінні соцзахисту, а також оформити онлайн через застосунок «Open Kharkiv» чи Портал електронних сервісів міста. Якщо людина вже має картку іншого дизайну, то її можна безплатно перевипустити.

Під час зустрічі з Тереховим ветерани також порушили питання доступності інфраструктури, медичної допомоги, інклюзії та створення майбутнього меморіального комплексу у Харкові.