«Сделали не для галочки»: Терехов вручил специальные «Карточки харьковчанина»

Первые 40 специальных «Карточек харьковчанина» получили 2 сентября ветераны и члены семей погибших защитников.

Для военных, ветеранов, участников боевых действий и семей погибших разработали отдельный дизайн «Карточки харьковчанина», которая выполняет все функции стандартной, но имеет дополнительные льготы и скидки от партнеров, пишет пресс-служба мэрии.

В публикации подчеркивают, что перед запуском инициативы городская власть провела серию консультаций с ветеранскими организациями, выслушала их пожелания и именно на их основе договорилась с компаниями-партнерами о расширенных скидках.

«Мы сделали эту карточку не для галочки, а чтобы она реально работала, — комментирует мэр Игорь Терехов. — Здесь есть скидки на медицинские услуги, реабилитацию, товары для военных, учебу и отдых. К инициативе присоединилось большое количество предприятий, и их количество будет расти. Это результат совместной работы городской власти, бизнеса и ветеранского сообщества. Мы и дальше будем расширять программу, добавлять новых партнеров и новые возможности. Наша задача — сделать всё, чтобы ветераны и их семьи чувствовали поддержку громады каждый день».

Всего к проекту уже присоединилось более 140 партнеров в 12 категориях — от медицинских услуг и аптек до магазинов, АЗК и спортивных клубов. Благодаря этому владельцы «X-card» ежемесячно экономят в общей сложности более 2 миллионов гривен. А для военных действуют дополнительные привилегии: повышенные скидки на медицинские услуги, литературу, страхование, товары военного назначения, а также новые предложения от фитнес-клубов и учебных платформ.

Карточку можно получить офлайн в любом центре предоставления админуслуг или управлении соцзащиты, а также оформить онлайн через приложение «Open Kharkiv» или Портал электронных сервисов города. Если у человека уже есть карточка другого дизайна, то ее можно бесплатно перевыпустить.

В ходе встречи с Тереховым ветераны также подняли вопросы доступности инфраструктуры, медицинской помощи, инклюзии и создания будущего мемориального комплекса в Харькове.