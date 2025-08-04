Появилась новая «Карточка харьковчанина», для кого ее разработали – Терехов
В городе был введен специальный макет «Карточки харьковчанина» для военных, ветеранов, участников боевых действий и семей погибших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он заявил, что карточка имеет собственный дизайн, выполняет все стандартные функции, а также дополнительно предоставляет расширенные скидки от партнеров.
«Перед тем как реализовать эту инициативу, мы провели ряд встреч с представителями ветеранского сообщества – выслушали их пожелания и именно на их основе договорились о льготах с соответствующими компаниями. Большинство бизнесов уже были вместе с нами и только увеличили размер скидок, некоторые присоединились впервые. Среди новых, например, — магазины военного направления», — отметил городской голова.
Мэр уточнил, что оформить карту можно в любом ЦПАУ, управлении соцзащиты или онлайн – через приложение «Open Kharkiv» или Портал электронных сервисов.
В случае вопросов можно обращаться по телефону 15-35.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, Игорь Терехов, карточка харьковчанина, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе был введен специальный макет «Карточки харьковчанина» для военных, ветеранов, участников боевых действий и семей погибших.".