Появилась новая «Карточка харьковчанина», для кого ее разработали – Терехов

В городе был введен специальный макет «Карточки харьковчанина» для военных, ветеранов, участников боевых действий и семей погибших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он заявил, что карточка имеет собственный дизайн, выполняет все стандартные функции, а также дополнительно предоставляет расширенные скидки от партнеров.

«Перед тем как реализовать эту инициативу, мы провели ряд встреч с представителями ветеранского сообщества – выслушали их пожелания и именно на их основе договорились о льготах с соответствующими компаниями. Большинство бизнесов уже были вместе с нами и только увеличили размер скидок, некоторые присоединились впервые. Среди новых, например, — магазины военного направления», — отметил городской голова.

Мэр уточнил, что оформить карту можно в любом ЦПАУ, управлении соцзащиты или онлайн – через приложение «Open Kharkiv» или Портал электронных сервисов.

В случае вопросов можно обращаться по телефону 15-35.