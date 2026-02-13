Live

Романтичні дизайни Картки харків’янина створили до Дня святого Валентина

Суспільство 20:38   13.02.2026
Олена Нагорна
Нові дизайни доступні для цифрової Картки харків’янина в мобільному застосунку «Open Kharkiv» .

Колекція виконана у впізнаваній стилістиці «Love is…» та зображує знакові локації Харкова, розповіли у міській раді.

Головна ідея проєкту — показати, що найбільша любов харків’ян сьогодні — це їхнє місто. На нових ілюстраціях можна побачити Держпром, Дзеркальний струмінь та інші архітектурні символи.

Обрати тематичний дизайн X-card користувачі застосунку “Open Kharkiv” можуть в налаштуваннях своєї цифрової картки.

Загалом до проекту “Картка харків’янина” вже приєдналися 145 партнерів у 12 категоріях – від медичних послуг та аптек до магазинів та спортивних клубів. Роздано 522 тисячі карток. Фізичну картку можна отримати офлайн у будь-якому Центрі надання адмінпослуг або Управлінні соцзахисту, а також оформити онлайн через застосунок «Open Kharkiv» або Портал електронних сервісів міста.

Читайте також: “Зробили не для галочки”: Терехов вручив спеціальні Картки харків’янина

